К 2027 году топливо может подорожать почти на 40 центов

По данным немецкого аналитического центра, в 2027 году цены на ископаемое топливо могут вырасти почти на 40 центов за литр, поскольку система торговли квотами на выбросы парниковых газов будет распространена и на транспортный сектор. Министерство климата Эстонии скромнее в своих прогнозах и считает, что рост цен на топливо к 2027 году составит 10%.
Как сообщает Rus.ERR, год назад страны Евросоюза договорились, что с 2027 года система квотирования выбросов парниковых газов будет распространена и на автомобильный транспорт (ETS2). Это означает, что стоимость вредных выбросов CO2 также будет включена в цену топлива. Таким образом, Европейский союз будет поощрять людей и предприятия использовать меньше ископаемого топлива, что поможет в борьбе с изменением климата.
Журнал Clean Energy Wire сообщает, что такие страны, как Германия, до сих пор не смогли достичь своих национальных целей по сокращению вредных выбросов, поэтому им приходится готовиться к большому скачку цен на топливо.
К началу 2027 года цены на топливо могут вырасти на 38 центов за литр.
Но Министерство климата Эстонии не прогнозирует такого большого скачка цен на топливо.
"В прошлом году Министерство климата провело исследование воздействия ETS2 на окружающую среду,
согласно которому цены на отопление в 2030 году могут подняться на 17%, а стоимость топлива для авто - на 10%.
Однако это худший сценарий, который не учитывает тот факт, что потребление ископаемого топлива может снизиться в ETS2 и других секторах при поддержке инвестиций или других мер", - сказала представитель министерства Лаура Реммельгас.
Журнал Clean Energy Wire указывает, что в 2027 году стоимость квоты на выброс CO2 может увеличиться более чем на 200 евро за тонну. В системе также имеется защитный механизм, с учетом которого на рынок выпускаются дополнительные квоты, если цена превышает 45 евро за тонну. Согласно плану, дополнительные квоты снизят среднюю рыночную цену.
Эксперт по окружающей среде Имре Баньяш заявил, что механизма стабилизации может быть недостаточно.
"По крайней мере в первые годы эта цена, вероятно, будет около 45 евро или даже немного ниже. Поскольку в следующем году также будут обсуждаться климатические цели Европейского союза до 2040 года, то это может повлиять на поведение компаний - например, они будут заинтересованы в покупке большего количества единиц в первые годы существования системы. В первые годы эту цену за единицу определенно будет трудно спрогнозировать", - сказал эксперт.
Он заявил, что странам в транспортной сфере важно использовать максимально безопасный вид топлива для окружающей среды, и это позволит уйти от роста цен.
"Что касается легковых автомобилей, то на рынке появляется все больше электромобилей, и на владельцев электромобилей эта торговая система не распространяется. Однако для более крупных транспортных компаний этот переход более длительный, и сложно сказать, какие могут быть альтернативы. Конечно, более чистые виды топлива, но какие именно - здесь определенно много разных групп интересов", - отметил он.
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