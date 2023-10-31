Во время строительства дома в Эстонии из земли выкопали находку весом 50 тонн

Для перемещения камня понадобились два экскаватора и бульдозер. Владелец предварительно установил, что валун может быть перемещен только в пределах границ его участка.

Для того, чтобы иметь возможность переместить его дальше, требовалось разрешение Департамента окружающей среды.

О находке рассказывает мужчина, помогавший убрать тяжелый валун: "Небольшой экскаватор начал копать, но ему не хватило мощности. Привезли еще один экскаватор, но и он не помог.

Потом мне позвонили и спросили, могу ли я помочь. Мы поехали туда и сделали это. Ничего сложного не было. Камень перевезли на другой участок".