Названы самые дорогие компании Латвии

Второй год подряд банк Swedbank Baltics завоевывает статус самой дорогой компании Латвии, второе место занимает AS Latvenergo, третье - AS Latvijas valsts meži, по версии Nasdaq Riga и Prudentia, которые опубликовали в четверг, 2 ноября, список "Топ-101" самых ценных компаний Латвии.
В исследовании отмечается, что стоимость Swedbank Baltics составляет 3,398 миллиарда евро. По сравнению с предыдущим годом компании удалось увеличить стоимость на 330 000 евро или 7%.
При этом стоимость Latvenergo достигла 2,912 миллиарда евро, что на 19% больше, чем в предыдущем году, а стоимость Latvijas valsts meži достигла 2,206 миллиарда евро, показав рост на 64%. %.
На четвертом месте находится Sia Mikrotīkls со стоимостью 1,182 миллиарда евро, что на 10% меньше, чем в прошлом году, а на пятом - Sia Maxima Latvija, чья стоимость составляет 646,7 миллиона евро, что на 1% меньше, чем в прошлом году.
AS Augstsprieguma tīkls находится на шестом месте со стоимостью 615,93 миллиона евро, рост стоимости компаний составил 2%, а на седьмом месте находится SIA Kronospan Riga, которая стоит 613,58 миллиона евро, что на 27% меньше прошлогоднего результата.
На восьмом месте находится AS Elko grupa. Ее оценили в 576,42 миллиона евро, что на 35% больше, чем в прошлом году, на девятом месте - SIA Latvijas mobilais telefons со стоимостью 556,14 миллиона евро, что на на 5% меньше, чем в прошлом году.
Замыкает десятку SIA Rimi Latvia, которая стоит 496,28 млн евро, что на 9% меньше, чем в прошлом году.
Наибольший рост стоимости произошел у латвийской национальной авиакомпании airBaltic - стоимость компании выросла в 2,1 раза, достигнув 299,82 миллиона евро.
В этом году в список компаний "Топ-101" вошли 16 новичков, общая стоимость которых составляет 1,267 миллиарда евро. На долю самого дорогого новичка, компании Discover Car Hire AS, приходится 11% от общей стоимости новых участников.
Авторы списка указывают, что, несмотря на войну в Украине и рост цен на энергоносители, который негативно отразился на значительной части экономики, общее стоимость компаний, входящих в "Топ-101", выросло на 5% по сравнению с прошлым годом, достигнув 26,6 миллиард евро.
С 2005 года список "Топ 101" самых ценных компаний Латвии составляют Prudentia и Nasdaq Riga при информационной поддержке Firmas.lv. С 2020 года Prudentia в сотрудничестве с Nasdaq Tallin также предлагает публике "Top 101" самых ценных компаний Эстонии. Топ самых ценных компаний дает возможность бизнесменам, экспертам отрасли и обществу в целом получить представление о росте, соблюдении принципов корпоративного управления, развитии и конкурентоспособности латвийских и эстонских компаний.
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