Названы самые дорогие компании Латвии

В исследовании отмечается, что стоимость Swedbank Baltics составляет 3,398 миллиарда евро. По сравнению с предыдущим годом компании удалось увеличить стоимость на 330 000 евро или 7%.

При этом стоимость Latvenergo достигла 2,912 миллиарда евро, что на 19% больше, чем в предыдущем году, а стоимость Latvijas valsts meži достигла 2,206 миллиарда евро, показав рост на 64%. %.

На четвертом месте находится Sia Mikrotīkls со стоимостью 1,182 миллиарда евро, что на 10% меньше, чем в прошлом году, а на пятом - Sia Maxima Latvija, чья стоимость составляет 646,7 миллиона евро, что на 1% меньше, чем в прошлом году.

AS Augstsprieguma tīkls находится на шестом месте со стоимостью 615,93 миллиона евро, рост стоимости компаний составил 2%, а на седьмом месте находится SIA Kronospan Riga, которая стоит 613,58 миллиона евро, что на 27% меньше прошлогоднего результата.