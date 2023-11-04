Колумбия пытается бороться с бегемотами Пабло Эскобара

Для бегемотов климат Колумбии оказался благоприятным и они стали активно размножаться и, расплодившись, заселили текущую рядом реку. Бегемоты сильно влияют на местную экосистему, например они вытесняют автохтонные виды и сильно меняют состав воды, что может грозить смертью рыбам.

Но у властей Колумбии есть план.

Начиная со следующей недели, природоохранные органы начнут стерилизацию, транспортировку в другие страны или убийство бегемотов.

В марте правительство Колумбии объявило, что у них есть план по транспортировке 70 бегемотов в другие страны.

Усилия по контролю над популяцией диких животных обойдутся недешево. Министр окружающей среды Колумбии заявила, что стерилизация одного бегемота может стоить около 9800 долларов (9128 евро), сообщила немецкая телекомпания Deutsche Welle.

BBC сообщила, что часть бегемотов будет перевезена в зоопарки за пределами страны. Колумбийские чиновники также не скрывают, что имеют в запасе вариант убийства животных.