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Видео ⟩ Исследование генома латвийцев преподнесло экспертам сюрприз

rus.tvnet.lv
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: Lita Krone/LETA

В настоящее время создается Латвийская база данных геномов, которая является частью европейского проекта. Каспарс Мегнис, научный сотрудник Латвийского центра биомедицинских исследований, говорит, что во время работы над этим проектом у исследователей загораются глаза, сообщает программа Panorāma.

Исследовав, что именно характерно для жителей Латвии, и сравнив это с тем, что было обнаружено в других странах, исследователь удивился.

"Я ожидал, что между населением Латвии и других стран могут быть небольшие генетические различия, Европа же. Однако результаты пока показывают, что нет, совершенно ясно, откуда кто пришел".

А пока Янис Кловиньш, председатель ученого совета Латвийского центра биомедицинских исследований, рассказывает, как данные исследования обобщаются в виде графиков. Они указывают на то, что геном европейцев, например, существенно отличается от генома азиатских и африканских популяций.

Голубоватый цвет, которого в структуре генома жителей Латвии больше всего, указывает на геном охотников-собирателей. Похожая геномная структура есть еще у литовцев и немного у эстонцев.

Подробнее смотрите в сюжете!

Видео: Сюжет программы Panorāma

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