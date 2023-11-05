Видео ⟩ Семейная фирма парламентского секретаря получила заказ Минэкономики

С компанией был заключен контракт на сумму 206 611 евро. Компания обязалась поставить четыре вида оборудования, в общей сложности 88 единиц. Поставка запланирована на этот месяц, а производство ведется в несколько смен.

Общество "Латвийская платформа сотрудничества в целях развития" (LAPAS) не согласилось с докладами о помощи Украине, которые одобрило правительство.

LAPAS в целом выступило против выбранной формы помощи, заявив, что хорошей практикой было бы направить как можно больше ресурсов в Украину, а не поддерживать предпринимателей страны-донора и тратить деньги на транспорт. LAPAS также выступило против процедуры выбора компании.

"Суммы были настолько велики, что мы сочли необходимым применить некоторые процедуры раскрытия информации.

Конечно, идеальным вариантом было бы проведение госзакупок. Потому что надо понимать, что мы сейчас, наверное, не тушим такой большой пожар - объем помощи не настолько велик, чтобы мы не могли проводить открытые и честные процедуры", - говорит руководитель LAPAS Инесе Вайваре.

Средства на аналогичную программу запланированы и в следующем году. Нынешний министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) считает, что правильно, если, поддерживая Украину, можно одновременно поддержать и собственную экономику. Однако отбор предпринимателей, вероятно, будет происходить по-другому.

"Главное, чтобы это был местный предприниматель. Чтобы, поддерживая Украину, мы поддерживали и нашу экономику, и такая цель была и у этой программы. По такому принципу и нужно будет работать. Главное - чтобы все было максимально прозрачно, чтобы все предприниматели имели равные возможности принять участие в этой программе", - говорит министр.