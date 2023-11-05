Видео ⟩ Семейная фирма парламентского секретаря получила заказ Минэкономики

В этом году Минэкономики должно было выделить два миллиона евро, чтобы на эти деньги закупить произведенные в Латвии товары, которые будут отправлены в качестве помощи разрушенному войной Чернигову в Украине. Этим летом в порядке переговорной процедуры искали претендентов, которые могли бы изготовить модульные дома, деревянную мебель и детские площадки, сообщает программа De Facto.
Министерство заключило договор на поставку детских площадок с предприятием Jūrmalas Mežaparki. Эта фирма тесно связана с семьей политика Андриса Чуды (Национальное объединение). Чуда был парламентским секретарем Минэкономики с лета 2022 года до смены правительства в середине сентября.
Бывший парламентский секретарь Минэкономики Андрис Чуда отверг подозрения в возможном влиянии на переговорный процесс как необоснованные: "Я не участвовал ни в каких переговорах о том, что нужно закупить, и не участвовал, потому что это не входило в мои должностные обязанности".
"Я говорю Андрису, ну что там будет с той закупкой, конечно - он мой брат! Он мне говорит - не звони мне, я ничего об этом не знаю. Вот и вся история", - сказал прокурист Jūrmalas Mežaparki Мартиньш Чуда.
Владельцем Jūrmalas Mežaparki сейчас является отец политика Александр, а прокуристом - его брат Мартиньш.
Андрис Чуда сам был прокуристом компании, пока не стал парламентским секретарем Министерства экономики. Он отрицает, что каким-либо образом способствовал получению фирмой заказа от министерства.
"Могу вас расстроить. Я даже не знал, что процедура объявлена, а после того, как все уже завершилось, взял на себя смелость поинтересоваться, как же тогда принимались заявки. Выяснилось, что Минэкономики опрашивало предпринимателей Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK). Связались с менеджером проектов нашей компании, ну, то есть нашего семейного предприятия, как вы упомянули. А дальше процесс продолжился", - рассказал Андрис Чуда.
Отбор претендентов проходил в большой спешке. В начале мая Чернигов прислал Латвии список того, что нужно для детских садов: деревянные стулья, кровати, шкафчики, а также постельное белье, мягкие модульные конструкторы и игровые площадки.
Министерство экономики обратилось к Латвийской торгово-промышленной палате за помощью, чтобы выяснить, что могут производить и поставлять латвийские предприниматели. LTRK определила предпринимателей, используя базу данных членов и пригласив Ассоциацию производителей мебели.
Мартиньш Чуда также говорит, что узнал об опросе Минэкономики не от брата, а непосредственно из письма, отправленного LTRK.
"От третьей стороны, от Ассоциации производителей мебели, до меня доходит известие, что Минэкономики объявит о закупках.
Конечно, я звоню брату и спрашиваю - ты там какие-то закупки объявляешь, о чем они? Он такой - я ничего не знаю. Он реально не в курсе! Я говорю: ты что, не знаешь, что происходит в министерстве? Он: "Каждый отвечает за свою сферу, я не имею ни малейшего представления о том, какие опросы объявляет министерство". Я такой - тогда я должен узнавать в мебельной ассоциации, что у вас за закупки? Хорошо..." - вспоминает Мартиньш Чуда.
В электронном письме ассоциации была просьба подтвердить, производит ли компания что-либо из запрошенного украинской стороной, в каком количестве готовая продукция уже есть на складах, сколько времени потребуется для производства запрошенного товара и сколько это может стоить.
Уже на следующий день было подготовлено предложение в Минэкономики, а руководителя проекта Jūrmalas Mežaparki пригласили на встречу с госсекретарем министерства, рассказывает Мартиньш Чуда.
"Чтобы обсудить, что у нас есть. Затем стояла задача рассчитать примерную стоимость перевозки. После этого они разработали собственное техническое задание", - утверждает Мартиньш Чуда.
23 мая руководство Минэкономики совместно с латвийскими бизнесменами посетило Чернигов, где вновь обсуждались возможности помощи. Наконец, 4 июля правительство утвердило доклад Минэкономики о запланированной помощи Украине.
В рамках него Латвия обновит жилищный фонд примерно на один миллион евро, поставив 12 модульных домов, оснастив мебелью детские сады на сумму 206 тысяч евро, а также детские площадки на такую же сумму.
Вид госзакупки - переговорная процедура, состоявшаяся в июле. Если на две другие госзакупки были приглашены 12 и 3 претендента, соответственно, то для детских площадок было выбрано только предприятие Jūrmalas Mežaparki.
Бывший министр экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение) на вопрос, не выглядит ли плохо ситуация, когда в конкурсе участвует один претендент и он связан с руководством министерства, сказала: "Эмоционально, видя такой результат, это неудивительно, что для кого-то это выглядит плохо. Я, конечно, была бы рада, если бы претендентов было три-пять, но если был один, то был один. Я, конечно, никак не могла на это повлиять".
Спешка в процедуре объяснялась тем, что нельзя было предсказать, какая именно помощь потребуется Черниговской области и как срочно. В протоколе о процедуре указано, что Jūrmalas Mežaparki были единственными, кто заполнил анкету опроса, опубликованную на сайте министерства.
С компанией был заключен контракт на сумму 206 611 евро. Компания обязалась поставить четыре вида оборудования, в общей сложности 88 единиц. Поставка запланирована на этот месяц, а производство ведется в несколько смен.
Общество "Латвийская платформа сотрудничества в целях развития" (LAPAS) не согласилось с докладами о помощи Украине, которые одобрило правительство.
LAPAS в целом выступило против выбранной формы помощи, заявив, что хорошей практикой было бы направить как можно больше ресурсов в Украину, а не поддерживать предпринимателей страны-донора и тратить деньги на транспорт. LAPAS также выступило против процедуры выбора компании.
"Суммы были настолько велики, что мы сочли необходимым применить некоторые процедуры раскрытия информации.
Конечно, идеальным вариантом было бы проведение госзакупок. Потому что надо понимать, что мы сейчас, наверное, не тушим такой большой пожар - объем помощи не настолько велик, чтобы мы не могли проводить открытые и честные процедуры", - говорит руководитель LAPAS Инесе Вайваре.
Средства на аналогичную программу запланированы и в следующем году. Нынешний министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) считает, что правильно, если, поддерживая Украину, можно одновременно поддержать и собственную экономику. Однако отбор предпринимателей, вероятно, будет происходить по-другому.
"Главное, чтобы это был местный предприниматель. Чтобы, поддерживая Украину, мы поддерживали и нашу экономику, и такая цель была и у этой программы. По такому принципу и нужно будет работать. Главное - чтобы все было максимально прозрачно, чтобы все предприниматели имели равные возможности принять участие в этой программе", - говорит министр.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!