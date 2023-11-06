Бюджет на 2024 год не принесет налогового облегчения пенсионерам

Пенсионеры выдвигают новые требования - индексация два раза в год, увеличение необлагаемого налогом минимума пенсий и другие. Латвийское объединение организаций пожилых людей предложило увеличить минимальные пенсии, освобожденные от подоходного налога с населения.

Представитель организации Барба Гиргенсоне рассказала Neatkarīgā, что пенсионеры ценят и поддерживают наконец принятое Министерством благосостояния решение о постепенном восстановлении надбавки к пенсии за страховой период, накопленный до 31 декабря 1995 года, однако "было бы также полезно увеличить необлагаемый налогом доход пенсионера до 600 евро".

Это оказало бы положительное влияние на гораздо большее количество пенсионеров году, кроме того, следует учитывать, что в результате последней индексации средняя пенсия увеличилась, и теперь платить налог должно большее количество людей. Налог съедает часть надбавки к пенсии.

Большинство пенсионеров относятся к беднейшим слоям общества и по-прежнему находятся под угрозой бедности. По данным Государственного агентства социального страхования, в июне этого года средняя пенсия по старости во всех возрастных группах в Латвии составила 530 евро, а общее число получателей пенсии - 433 608 человек.

В августе 2023 года 262 000 пенсионеров получили доплату к пенсии за стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года, и планируется, что средний размер доплаты к пенсии по старости, начиная с 2024 года, составит 50,66 евро.