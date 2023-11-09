Фото ⟩ В Сети не могут решить пример и выбрать правильный ответ из четырех

Вопрос из примера звучит так: "Какое из этих времен ближе остальных к полуночи?". Дано четыре варианта ответа: 11:55, 00:06, 11:50 и 00:03.

Jah know start diss a hurt mi head pic.twitter.com/ptYFtS9DSx — Minister of Foolishness 🇯🇲 🇬🇧🇺🇸 (@yawdmontweet) June 21, 2023

Пост с задачкой набрал более 411 ответов, тысячи людей поделились им.

Если перевести время из примера на 24-часовой формат, то задача становится легче. Однако 12-часовой формат с a. m. (до полудня) и p. m. (после полудня) сбил пользователей с толку.

Вариант C практически все отбросили сразу, правда, предлог to в вопросе озадачил людей. "В задаче просят назвать ближайшее время до полуночи, а не после нее", - отметил один из пользователей, выбрав в качестве верного ответа вариант A.

C этим выбором согласились и многие другие, хотя вариант D на самом деле находится в наименьшем отдалении от 00:00.