Зарплата до 2700 евро: связанный с Латвией новый завод в Эстонии ищет работников

Работа на самом современном в странах Балтии заводе по переработке молока это, с одной стороны, ответственная работа в пищевой промышленности, а с другой стороны, также различные бонусы.

Например, сотрудники с большим потенциалом могут рассчитывать на обучение в Нидерландах и зарплату до 2700 евро в месяц.

Эта зарплата гораздо выше средней зарплаты в Латвии и в Эстонии.

Напомним, что благодаря соглашению эстонских и латвийских молочных фермеров и привлечению голландских инвесторов в центре Эстонии построен один из самых современных заводов по переработке молока в Восточной Европе.

Новый завод построен в Пайде, в его создание инвестировано более ста миллионов евро. Процесс создания завода длился более десяти лет, включая слияние эстонских кооперативов, присоединение латвийского кооператива, а также разработку проекта, планирование, привлечение инвесторов, закупки, отбор строителей и обучение сотрудников.

Завод принадлежит кооперативу молочных фермеров Эстонии и Латвии SCE E-Piim, и это первый столь амбициозный проект трансграничного сотрудничества в регионе. В нем участвуют также голландские инвесторы Interfood и Royal A-Ware.

В сутки планируется перерабатывать около 1000-1200 тонн молока, производя сто тонн сыра и 70 тонн сухой сыворотки. Эта продукция пользуется спросом в мире, и руководитель завода видит хорошие возможности для сбыта.