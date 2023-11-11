Украина: После длительного перерыва Россия снова атаковала Киев баллистической ракетой

По данным представителя городской военной администрации, в 8 часов утра в направлении города была выпущена баллистическая ракета "Искандер".

"После длительной паузы в 52 дня, враг возобновил ракетные атаки по Киеву! До Киева ракета не долетела, силы и средства противовоздушной обороны уничтожили ее на подлете к столице", - сообщил Попко.

Утром 11 ноября жители столицы Украины услышали взрывы, после которых была объявлена ракетная тревога.

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что утром 11 ноября Россия атаковала Киев, и поблагодарил поблагодарил расчеты противоракетных комплексов Patriot за защиту неба Украины.

"Какого типа была ракета - баллистическая "Искандер-М" или зенитная управляемая С-400 - потом выясним", - отметил Олещук.

По информации киевских властей, две ракеты упали в поле, пишет Русская служба ВВС.

Министерство внутренних дел опубликовало фото небольших разрушений, вызванных российской атакой. Указывается, что повреждено несколько зданий.

Фото: Ukrainska Pravda