Министр: Латвия будет готова отключиться от БРЭЛЛ в начале 2025 года

В интервью агентству LETA министр рассказал, что недавно встречался с руководством предприятия Augstsprieguma tīkls для обсуждения этих вопросов.

"Вся большая работа уже проделана, так как Augstsprieguma tīkls работает над этим вопросом уже 10 лет", - сказал министр.

Реконструкция еще одного межсистемного соединения с Эстонией должна быть завершена к концу следующего года, и в настоящее время никаких проблем не наблюдается.

Министр отметил, что возможность российских провокаций также учитывается, и Латвия к ним готова - разработаны планы действия на случай возможного отключения с российской стороны.

"Мы очень хорошо понимаем, какова геополитическая ситуация и что происходит вокруг нас. Со своей стороны мы готовы, и проблем быть не должно", - сказал Мелнис.

Что касается возможного влияния отключения от БРЭЛЛ на цены электроэнергии, то, по словам Мелниса, оно не окажет существенного влияния, поскольку Латвия в настоящее время не закупает электроэнергию у России и Беларуси.

В то же время Мелнис признал, что какое-то влияние будет, и он уже поручил Augstsprieguma tīkls рассчитать, как отключение повлияет на тарифы.