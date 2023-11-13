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Названы самые популярные пункты назначения airBaltic в октябре

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Самолет airBaltic в аэропорту "Рига"
Самолет airBaltic в аэропорту "Рига" Фото: Shutterstock

В октябре самыми популярными пунктами назначения латвийской авиакомпании airBaltic были Вена, Амстердам и Берлин, сообщили представители компании.

Представители предприятия указывают, что эти пункты назначения становятся все более популярными как для отдыха, так и для деловых поездок.

В то же время среди самых популярных маршрутов airBaltic из Риги в октябре были и полеты в Лондон, Брюссель, Париж и Мюнхен.

Как уже сообщалось, за первые десять месяцев этого года airBaltic, по подсчетам агентства LETA, перевезла в целом 3,871 миллиона пассажиров, что на 39,1% больше, чем за тот же период прошлого года.

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