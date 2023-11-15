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Уникальное видео ⟩ Что происходит под водой во время землетрясения

rus.tvnet.lv
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Что происходит под водой во время землетрясения
Что происходит под водой во время землетрясения Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Сейчас уже есть довольно много видео, которые показывают момент землетрясения. Однако то, что происходит под водой, когда землетрясение наблюдается на суше, увидишь редко, сообщают зарубежные СМИ.

Недавно состоялась экспедиция вблизи Молуккских островов, которые принадлежат Индонезии.

В начале видео дайверы проводят исследования и изучают кораллы на дне океана. И это время они испытывают под водой землетрясение.

Не было никаких признаков того, что землетрясение приближается. Однако мгновение спустя видно, как в сторону дайверов движется огромное течение.

В этот момент было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,2.

@brucediving

Earthquake

♬ original sound - Bruce Deng

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