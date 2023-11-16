Липину интересно ⟩ Когда разгоняем Сейм? Объясняем, на что собираются подписи

Президент отменил закон о партнерстве? Айнарс Шлесерс разгоняет Сейм? Уже скоро перевыборы парламента? Нет, нет и нет. Все куда банальнее, так что давайте разберемся - что именно происходит и за что именно предлагают подписаться некоторые оппозиционные силы.
Референдум или сбор подписей? В чем разница?
Для начала - давайте разберемся с терминами.
Референдум - это общенациональное голосование, где все граждане Латвии могут высказать свое мнение по одному вопросу. Например: распускать ли Сейм, делать ли русский язык вторым государственным в стране, вступать ли в Евросоюз.
Но референдум сложно начать просто так (если вы не президент, конечно). Поэтому чаще всего для организации референдума нужно собрать определенное количество подписей. А именно 10% от количества граждан Латвии с правом голоса. В данном случае - 154 241 подпись.
Так что даже сбор необходимого количества подписей еще ничего не значит. Это только даст возможность провести референдум и спросить мнение всех жителей страны.
Сбор подписей № 1 - институт партнерства
Некоторые комментаторы уже успели обрадоваться заголовкам "Ринкевич остановил введение института партнерства". Но это не совсем так.
После того, как Сейм принял пакет законопроектов о введении в Латвии института партнерства, три оппозиционные партии (Нацобъединение, "Латвия на первом месте" и "Объединенный список") собрали 34 подписи депутатов.
У президента Латвии Эдгара Ринкевича не было другого выбора, кроме как приостановить введение института партнерства - таковы требования закона.
Теперь оппозиционные партии вместе с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) должны в ближайшие два месяца организовать сбор подписей, который продлится один месяц.
В течение месяца оппозиционным партиям нужно собрать ту самую 154 241 подпись. Это практически невозможно - чуть ниже я подробнее опишу историю референдумов Латвии, но уже сейчас могу сказать, что 150 тысяч подписей даже за год никто не собирал.
Отдельно добавлю, что страхи об институте партнерства, которые тиражируются в соцсетях (из разряда "детям будут насильно менять пол"), мягко говоря, не соответствуют действительности.
Нет, институт партнерства не то же самое, что однополые браки (хотя было бы неплохо их легализовать).
Нет, институт партнерства не позволит однополым парам усыновлять или удочерять детей (хотя ничего страшного в этом нет).
Нет, институт партнерства не добавит половое воспитание в школы (хотя усовершенствовать образование в этой сфере стоило бы).
Институт партнерства лишь поможет двум совершеннолетним людям облегчить себе жизнь с юридической точки зрения. Все.
И да, чтобы две статьи не писать - Стамбульская конвенция тоже ни о чем таком не говорит. В ней вообще не упоминаются ЛГБТК+ люди.
А некоторые оппозиционные политики (не будем показывать пальцем) просто хотят на этом шуме поднять свои рейтинги, хотя прекрасно понимают, что не соберут необходимого числа подписей.
Сбор подписей № 2 - роспуск Сейма
С 10 ноября начат сбор подписей за проведение референдума о роспуске Сейма. Те же 154 тысячи с лишним подписей нужно собрать уже за год, так что шансы "на успех" явно выше. Особенно учитывая, что на момент написания статьи (15 ноября) количество подписавшихся уже достигло 25 тысяч.
Организаторы этого сбора - восемь партий и политических сил: "Латвия на первом месте", "Стабильности!", "Сила народной власти", "Суверенная власть", "Слуги народа для Латвии", "Объединение "Младолатыши" и объединение партий "Основа-ЛВ" и "Новое Согласие".
Кроме того, их информационно поддерживает партия "Согласие".
Любопытно, что в этом не участвуют Нацобъединение и "Объединенный список". Особенно меня повеселил комментарий лидера Нацобъединения Райвиса Дзинтарса.
Говорит, вероятность собрать подписи мала, и вообще это рекламный проект Айнара Шлесерса.
Ну да, ну да, господин Дзинтарс. Собрать 154 тысячи подписей за год для роспуска Сейма - это рекламный проект без шансов на успех. То ли дело сбор 154 тысяч подписей за месяц для отмены никому не мешающего законопроекта.
В целом предсказывать успех или провал этого сбора подписей сложно. В первые дни, очевидно, подписываются самые активные граждане, а потом скорость сбора подписей снижается. Посмотрим, с какими числами закончится ноябрь.
Но даже при сборе подписей плюсы от проведения референдума сомнительны. Вначале нужно будет потратить определенное количество денег, времени и других ресурсов на его организацию. Потом, если граждане проголосуют за роспуск, нужно будет провести перевыборы, что тоже обойдется в кругленькую сумму (выборы в 14-й Сейм стоили 7,5 млн евро).
Ну и результаты этих потенциальных перевыборов практически наверняка не дадут того, на что рассчитывают "Латвия на первом месте" или "Стабильности!".
Судя по последним рейтингам, партии Шлесерса и Росликова хоть и прошли бы в парламент, но остались бы на привычной роли оппозиции. А у "Суверенной власти" и иже с ними все еще практически нет шансов преодолеть заветный пятипроцентный барьер.
Бенефициарами перевыборов, на удивление, могло бы стать Нацобъединение - пока "Новое Единство" теряет позиции (относительно выборов в 14-й Сейм), националисты остаются при своих. И даже могли бы выиграть от своей принципиальной позиции.
Ну и у "Согласия" снова появился бы шанс попасть в Сейм (которым еще нужно было бы воспользоваться).
Это я не к тому, что от выборов ничего не изменилось бы. Изменилось бы, конечно. Только, повторюсь, не в ту сторону, в которую нацелен электорат организаторов сбора подписей.
Референдумы в Латвии
Всего в Латвии прошло 13 референдумов. Из них четыре - в Первой Республике (1918-1940 годы).
Из оставшихся девяти лишь три были приняты: о независимости Латвии, о вхождении Латвии в Евросоюз и о роспуске 10-го Сейма (тот самый референдум, который инициировал тогдашний президент страны Валдис Затлерс).
Последний референдум в Латвии прошел 18 февраля 2012 года, тогда как раз поднимался вопрос о русском языке как втором государственном. Идея не прошла (лишь 24,9% пришедших проголосовали "за"), но уже в декабре 2012 года закон о голосовании был изменен.
На первый взгляд, изменения небольшие. Раньше самим инициаторам сбора подписей нужно было "добыть" лишь 10 тысяч подписей, после чего ЦИК был обязан организовать сбор оставшихся подписей.
Сейчас же сбор всех 154 тысяч подписей ложится на плечи инициаторов. Да, им на помощь пришла платформа Latvija.lv, но факт остается фактом - со времени принятия тех изменений на территории Латвии не был организован ни один референдум.
Ближе всех мы к этому подошли летом 2022 года, когда "Латвийское общество мужей" при информационной поддержке Айнара Шлесерса за год собрало 58 222 подписи за проведение референдума, чтобы вписать в Сатверсме определение "традиционной семьи".
Кстати, сразу же они попытались собрать подписи за это же во второй раз. Но без помощи Шлесерса удалось собрать лишь 2901 подпись. Сейчас попытка предпринимается в третий раз...
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В целом то, что референдумы стали такой редкостью в Латвии - это проблема. Потому что нет ничего зазорного в том, чтобы спрашивать мнения у всех жителей страны. Тем более, как показывает практика, ничего отвратительно ужасного в ходе референдумов принято не было.
Но конкретно эти два сбора подписей у меня никакой симпатии не вызывают. Особенно связанный с институтом партнерства.
Партнерство - это важный шаг навстречу равноправию и правам человека. С его принятием нас уже успели поздравить в Европе и США, а теперь нам приходится еще тратить время, пока Нацобъединение, "Объединенный список" и "Латвия на первом месте" работают на свой электорат.
К счастью, шанса на успех у них практически нет. Так что будем надеяться, что с вводом института партнерства все критики поймут, что ничего страшного в этом не было, а самоназванные консерваторы занимались популизмом.
Что касается перевыборов в Сейм, то за этим будем следить активнее, когда шансы на успех можно будет оценить более четко.
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