Липину интересно ⟩ Когда разгоняем Сейм? Объясняем, на что собираются подписи

Теперь оппозиционные партии вместе с Центральной избирательной комиссией (ЦИК) должны в ближайшие два месяца организовать сбор подписей, который продлится один месяц.

В течение месяца оппозиционным партиям нужно собрать ту самую 154 241 подпись. Это практически невозможно - чуть ниже я подробнее опишу историю референдумов Латвии, но уже сейчас могу сказать, что 150 тысяч подписей даже за год никто не собирал.

Отдельно добавлю, что страхи об институте партнерства, которые тиражируются в соцсетях (из разряда "детям будут насильно менять пол"), мягко говоря, не соответствуют действительности.

Нет, институт партнерства не то же самое, что однополые браки (хотя было бы неплохо их легализовать).

Нет, институт партнерства не позволит однополым парам усыновлять или удочерять детей (хотя ничего страшного в этом нет).

Нет, институт партнерства не добавит половое воспитание в школы (хотя усовершенствовать образование в этой сфере стоило бы).

Институт партнерства лишь поможет двум совершеннолетним людям облегчить себе жизнь с юридической точки зрения. Все.

И да, чтобы две статьи не писать - Стамбульская конвенция тоже ни о чем таком не говорит. В ней вообще не упоминаются ЛГБТК+ люди.

А некоторые оппозиционные политики (не будем показывать пальцем) просто хотят на этом шуме поднять свои рейтинги, хотя прекрасно понимают, что не соберут необходимого числа подписей.

Сбор подписей № 2 - роспуск Сейма