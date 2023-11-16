Израильские военные сообщили о захвате морского порта ХАМАС в Газе

Группировка использовала этот порт в качестве тренировочной базы для своих морских десантных сил и для проникновения на территорию Израиля.

Как сказано в сообщении, в ходе операции, в которой также принимали участие военнослужащие инженерно-саперного корпуса и военно-воздушных сил, было уничтожено около 10 тоннельных шахт, а также другие объекты инфраструктуры ХАМАС, 10 боевиков были убиты.

Тоннели, использовавшиеся в этом районе, выходили непосредственно к морю, что способствовало незаметному проникновению боевиков.

По информации ЦАХАЛа, под видом гражданского порта ХАМАС использовал этот район для подготовки и проведения терактов, задействуя при этом гражданские суда и катера полиции порта Газы.

Во время кровавого нападения на Израиль 7 октября часть боевиков проникла на территорию Израиля по морю, и в последующие недели регулярно предпринимались попытки прорваться в Израиль таким же образом.