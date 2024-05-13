Ликвидаторы ABLV Bank пытаются взыскать с Государственной полиции несколько миллионов евро

Возмещение различных расходов в рамках уголовных процессов регулируют особые правила правительства. В них ничего не говорится о компенсации за хранение арестованных денег, однако есть общая фраза "другие расходы", которые нужно возмещать. И суд в интерпретации этого пункта встал на сторону ABLV Bank.

В части дел полиция не выигрывает от того, что изъятые деньги впоследствии не конфискуются в пользу государственного бюджета.

В свою очередь, полиция в судебных делах часто ссылается в качестве аргумента на то, что

в периоды, когда процентные ставки ЕЦБ были положительными и ABLV Bank получал доход, у банка к государству претензий не возникало.

Это отмечается и в письменном ответе Банка Латвии De Facto. Несмотря на то, что он не может детально комментировать сделки с индивидуальными участниками рынка, из ответа исходит, что ABLV Bank с момента начала ликвидации по процентам получил больше, чем с него удержали. Кроме того, у ликвидируемого кредитного учреждения есть право, но не обязанность держать деньги в Банке Латвии.

ABLV Bank отмечает, что взыскание расходов с Госполиции фактически не наносит ущерба государству, поскольку взыскиваются только суммы, ранее выплаченные ABLV Bank Банку Латвии. В бюджете Государственной полиции таких денег нет, поэтому полиция консультируется с Министерством финансов о том, как действовать, если апелляционные суды также примут решение в пользу ABLV Bank.

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