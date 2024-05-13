Ликвидаторы ABLV Bank пытаются взыскать с Государственной полиции несколько миллионов евро

Находящийся в процессе ликвидации ABLV Bank потребовал у Государственной полиции возместить расходы на хранение арестованных денег в то время, когда действовали отрицательные процентные ставки Европейского центрального банка (ЕЦБ). Из-за негативных ставок банк был вынужден платить за хранение денег на счете в Банке Латвии. Общая сумма, подлежащая взысканию, превышает 3,6 миллиона евро, подсчитала передача De Facto Латвийского телевидения.
На счетах клиентов закрытого шесть лет назад ABLV Bank застряли большие суммы денег. За оценку происхождения денег взялись Служба финансовой разведки, Государственная полиция и прокуратура. Завели более сотни дел. Несколько сотен миллионов евро арестовали как возможное преступно нажитое имущество. Деньги, которые суд признал грязными, конфисковали и перечислили в госбюджет.
Арестованные суммы настолько впечатляющие, что у ABLV возникли значительные расходы в связи с хранением этих денег, пока ведется следствие. И ликвидируемый банк пытается взыскать эти расходы с Государственной полиции.
В публичном доступе находится более 20 аналогичных решений суда. В них во всех принято решение в пользу ABLV Bank. Решения еще не вступили в силу, так как их обжаловали. Однако получается, что с полиции хотят взыскать впечатляющую сумму. Только из публично доступных решений выходит 3,6 миллиона евро.
Почему у ABLV Bank возникли расходы в связи с хранением арестованных денег клиентов? В 2018 году ЕЦБ аннулировал лицензию кредитного учреждения ABLV. ABLV Bank заключил договор о хранении денег на счете в Банке Латвии. Принимая во внимание, что несколько лет процентная ставка ЕЦБ была отрицательной, хранение денег в центральных банках было платной услугой.
"У ликвидируемого ABLV Bank в этот период до лета 2022 года возникли расходы, связанные с хранением арестованных в рамках уголовного процесса денежных средств в Банке Латвии. Учитывая, что в процессе ликвидации положения как коммерческого закона, так и закона о кредитных учреждениях обязывают ликвидаторов действовать в интересах кредиторов и максимально сохранять активы ликвидируемой компании, чтобы соблюсти закон, ликвидаторы сделали все возможное для возмещения этих убытков", - рассказал о взыскании денег с Госполиции ликвидатор ABLV, присяжный адвокат Янис Розенбергс.
На суде ABLV Bank пояснил, что из-за установленной государством обязанности - хранить арестованное имущество - банку фактически запретили осуществлять эффективное "хранение имущества". Деньги нужно было хранить без движения все время ареста. Если бы этого займа не было, ABLV мог бы избежать расходов, например, хранить имущество в других активах - например, в ценных бумагах или кредитном портфеле.
Полиция выставленные банком счета оплачивать не согласна. Как потому, что ликвидацию банка и, соответственно, и расходы вызвала коммерческая практика самого банка, так и потому, что банк сам заключил договор с Банком Латвии о хранении денег.
Начальник Главного административного управления Государственной полиции Нормунд Грубис рассказал, что в целом ABLV просит возместить расходы примерно по 40 случаям ареста. По делам, которые уже попали в суд, требуемая сумма превышает 3,6 миллиона.
"Эти заявления еще продолжаются. Да, периодически они идут. Сейчас мы придерживаемся тактики, что эти расходы возмещаемыми не считаем", - говорит Грубис. На вопрос, видит ли он какие-либо ошибки следователей при применении арестов, Грубис ответил, что следователи действовали в соответствии с установками того времени.
Возмещение различных расходов в рамках уголовных процессов регулируют особые правила правительства. В них ничего не говорится о компенсации за хранение арестованных денег, однако есть общая фраза "другие расходы", которые нужно возмещать. И суд в интерпретации этого пункта встал на сторону ABLV Bank.
В части дел полиция не выигрывает от того, что изъятые деньги впоследствии не конфискуются в пользу государственного бюджета.
В свою очередь, полиция в судебных делах часто ссылается в качестве аргумента на то, что
в периоды, когда процентные ставки ЕЦБ были положительными и ABLV Bank получал доход, у банка к государству претензий не возникало.
Это отмечается и в письменном ответе Банка Латвии De Facto. Несмотря на то, что он не может детально комментировать сделки с индивидуальными участниками рынка, из ответа исходит, что ABLV Bank с момента начала ликвидации по процентам получил больше, чем с него удержали. Кроме того, у ликвидируемого кредитного учреждения есть право, но не обязанность держать деньги в Банке Латвии.
ABLV Bank отмечает, что взыскание расходов с Госполиции фактически не наносит ущерба государству, поскольку взыскиваются только суммы, ранее выплаченные ABLV Bank Банку Латвии. В бюджете Государственной полиции таких денег нет, поэтому полиция консультируется с Министерством финансов о том, как действовать, если апелляционные суды также примут решение в пользу ABLV Bank.
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