Сейм концептуально поддержал проект бюджета на 2024 год

Проект бюджета предусматривает, что поступления государственного консолидированного бюджета в следующем году составят 14,486 млрд евро, расходы - 16,212 млрд евро.

Общие правительственные доходы, которые охватывают всю структуру государственного управления и самоуправлений, а также учреждения социального страхования, в следующем году запланированы в размере 17,8 млрд евро, расходы - 19,1 млрд евро. Таким образом, в 2024 году дефицит бюджета правительства планируется в размере 1,3 млрд евро, или 2,8% от внутреннего валового продукта (ВВП).

Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,3% ВВП, а в 2026 году - 0,9% ВВП.

Государственный долг в следующем году прогнозируется на уровне 18,6 млрд евро, или 41% ВВП.

Ожидается, что Сейм приступит к рассмотрению бюджета во втором, окончательном, чтении 7 декабря.

Тремя основными национальными приоритетами являются внутренняя и внешняя безопасность, образование и здравоохранение.