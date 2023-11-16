Планируется восстановить доплаты к пенсии

В настоящее время к пенсиям по старости и инвалидности, назначенным до 31 декабря 2011 года, установлены надбавки за стаж страхования, накопленный до 31 декабря 1995 года.

Если же пенсия была назначена с 2012 года, то доплата к пенсии не назначается, что создает неравную ситуацию по сравнению с пенсионерами, которым пенсия была назначена до конца 2011 года.

В результате доплаты в настоящее время не получают 35,2% всех пенсионеров по старости и 45,9% пенсионеров по инвалидности, имевших страховой стаж до конца 1995 года.

В связи с этим планируется постепенные выплаты доплат в соответствии с годами назначения пенсии. В 2024 году ее планируется предоставить лицам, вышедшим на пенсию в 2012, 2013 и 2014 годах.

Размер доплат для них будет таким же, как и для тех, кто вышел на пенсию с 1 января 1997 года, т.е. 1,52 евро за каждый год страхования, накопленного до 31 декабря 1995 года.

В 2025 году доплаты планируется выплачивать лицам, вышедшим на пенсию в 2015, 2016 и 2017 годах, в 2026 году - лицам, вышедшим на пенсию в 2018, 2019 и 2020 годах, в 2027 году - лицам, вышедшим на пенсию в 2021 году, в 2022 и 2023 годах, в 2028 году - лицам, вышедшим на пенсию в 2024, 2025 и 2026 годах, в 2029 году – для лиц, вышедших на пенсию в 2027, 2028 и 2029 годах.

Чтобы адаптировать информационно-технологические системы VSAA к изменениям, доплата будет назначена с 1 января 2024 года и выплачена вместе с пенсией за апрель.