На девять проектов по содействию сплочению нацменьшинств выделено 86 000 евро

Для содействия сплочению общества, взаимному сотрудничеству и уменьшению предрассудков проекты будут реализованы в Риге, Резекне, Лиепае, Даугавпилсе, Елгаве и других населенных пунктах.

В рамках проектов будут проведены образовательные культурные мероприятия, в ходе которых участники в различных интерактивных формах узнают о культурных традициях Латвии, познакомятся с различными фактами из истории Латвии, узнают о культуре и традициях других этнических групп, проживающих в Латвии, будут развивать критическое мышление и получать понимание о достоверных источниках информации.

Запланирован и ряд других мероприятий, таких как разработка образовательной ролевой игры на тему толерантности, беседы с лидерами общественного мнения, образовательные экскурсии, создание мультфильма "Будем дружить в Латвии", интерактивная игра "Многообразие общества. Стереотипы" в учебных заведениях, мастер-классы во время школьных каникул, образовательные экскурсии и совместные праздники.

SIF рассчитывает, что мероприятия проекта помогут семьям этнических меньшинств интегрировать латышский язык в свою повседневную жизнь, что укрепит их принадлежность к городу и государству, будет способствовать их вовлечению в культурную и общественную деятельность.

На конкурс поступило 25 проектных заявок на общую сумму 233 388 евро, а одобрено было девять.