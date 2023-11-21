На девять проектов по содействию сплочению нацменьшинств выделено 86 000 евро

Фонд общественной интеграции (SIF) принял решение о распределении 86 000 евро на девять проектов, направленных на содействие сплочению меньшинств, сообщила агентству LETA представитель SIF Илзе Сарканабола.
Для содействия сплочению общества, взаимному сотрудничеству и уменьшению предрассудков проекты будут реализованы в Риге, Резекне, Лиепае, Даугавпилсе, Елгаве и других населенных пунктах.
В рамках проектов будут проведены образовательные культурные мероприятия, в ходе которых участники в различных интерактивных формах узнают о культурных традициях Латвии, познакомятся с различными фактами из истории Латвии, узнают о культуре и традициях других этнических групп, проживающих в Латвии, будут развивать критическое мышление и получать понимание о достоверных источниках информации.
Запланирован и ряд других мероприятий, таких как разработка образовательной ролевой игры на тему толерантности, беседы с лидерами общественного мнения, образовательные экскурсии, создание мультфильма "Будем дружить в Латвии", интерактивная игра "Многообразие общества. Стереотипы" в учебных заведениях, мастер-классы во время школьных каникул, образовательные экскурсии и совместные праздники.
SIF рассчитывает, что мероприятия проекта помогут семьям этнических меньшинств интегрировать латышский язык в свою повседневную жизнь, что укрепит их принадлежность к городу и государству, будет способствовать их вовлечению в культурную и общественную деятельность.
На конкурс поступило 25 проектных заявок на общую сумму 233 388 евро, а одобрено было девять.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!