Где самые высокие и низкие тарифы за отопление в Латвии?

В ноябре самый низкий тариф на теплоэнергию в Прейли - 54,23 евро за мегаватт-час (МВт/ч), - а самый высокий в поселке Стикли Пузеской волости - 176,54 евро/МВт/ч, - свидетельствуют данные Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).

В городах государственного значения меньше всего за теплоэнергию платят жители Екабпилса - 63,61 евро за МВт/ч, а самая дорогая теплоэнергия в Лиепае - 93,12 евро за МВт/ч, где тариф немного вырос по сравнению с октябрем.

Впрочем, в городе ветров тариф меняется ежемесячно. Следует также учитывать, что в этом году не будет предоставляться государственная поддержка, хотя ее могут получить домохозяйства с низкими доходами в ситуациях, если будет констатирован чрезвычайный рост цен на энергоресурсы на рынке.

В свою очередь, теплоснабжающая компания Jēkabpils siltums подала на рассмотрение SPRK изменения тарифа, предусматривающие, что с 1 декабря тариф будет еще ниже - 61,34 евро за МВт/ч.

В то же время, учитывая, что возможны изменения цен на топливо и закупленную тепловую энергию, SPRK заново предоставила предприятию разрешение самостоятельно устанавливать тарифы на теплоэнергию, чтобы своевременно реагировать на изменения цен на топливо и закупленную тепловую энергию и применять тарифы, соответствующие экономически обоснованным расходам, а также на случай, если у предприятия образуются непредвиденные расходы или доходы.

"Сейчас цена на тепло не должна превышать 100 евро за мегаватт-час, ни в том случае, если первичным ресурсом является газ, ни тогда, когда это щепа, если она покупается по текущим ценам", - считает Страутиньш.

Он отметил, что детально не вдавался в ситуацию отдельных предприятий по производству теплоэнергии, но наиболее вероятным объяснением высоких тарифов является то, что предприятия из добрых побуждений постарались застраховаться от колебаний расходов, зафиксировав их в высокой точке.