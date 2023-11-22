Не спорт, а экономика: реконструкция Сигулдской бобслейной трассы зависит от Швеции

Заявка Швеции на проведение Олимпийских игр была представлена вчера, 21 ноября, на заседании Международного олимпийского комитета. Поскольку у шведов нет бобслейной трассы и они не хотят ее строить, партнерство уже во второй раз было предложено Латвии, как и в случае с заявкой на проведение игр в 2026 году, право на которые в итоге получила Италия.

Министерство образования и науки некоторое время назад заявило, что реконструкция трассы в Сигулде обойдется примерно в 58 млн евро, и это без учета других потребностей. По оценкам экспертов, инвестиции в трассу в итоге окажутся в два-четыре раза больше.

"Пока рано говорить о том, нужна ли Латвии Олимпиада или нет. Если мы должны вложить 58 млн евро, то, думаю, не стоит. Если Швеция внесет финансовую лепту, тогда мы сможем обсуждать это на политическом уровне. Я присутствовал на двух переговорах с представителями Швеции, и они готовы платить за аренду трассы, но сумма тогда еще не называлась. Если это будут один или два миллиона, то нам это невыгодно, потому что расходы будут слишком большими. Если же они придут с половиной или двумя третями необходимой суммы, тогда мы можем начать разговор", - сказал Latvijas Avīze председатель подкомиссии Сейма по спорту Давис Даугавиетис.

По его словам, такие мероприятия должны оцениваться не со спортивной, а чисто с экономической точки зрения. Если специалисты могут сказать, что это выгодно с финансовой точки зрения, то нужно участвовать, а если отдача не соответствует ожиданиям, то трудно найти причины, чтобы поддержать это.

"Нельзя принимать решение, основываясь на эмоциях, на том, нравится нам Олимпиада или нет", - сказал руководитель подкомиссии.