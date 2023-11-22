Вантовый мост просит ремонта: какие изменения ждут его в будущем?

Как сообщает агентство LETA, на мосту планируется построить новую проезжую часть, заменить поврежденные ванты и усилить конструкции.

Также планируется отремонтировать бетонные поверхности пилона и опор и заменить поврежденные деформационные швы и опоры.

В результате запланированных ремонтных работ планируется значительно продлить жизнь моста, пояснили представители департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы.

Ремонт планируется на всей трассе моста, начиная от улицы Слокас в Пардаугаве.

Новые решения предусмотрены и для общественного транспорта - планируется ликвидировать карманы остановок.

Строительный проект "Разработка проекта строительства Вантового моста в минимальном составе" разработан объединением поставщиков Vertex projekti и Inženierbūve.