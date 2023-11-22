Вантовый мост просит ремонта: какие изменения ждут его в будущем?

В Риге на Вантовом мосту планируется расширить тротуары и оборудовать велодорожки по обеим сторонам моста, сообщили в среду на онлайн-мероприятии представители Рижской думы.
Как сообщает агентство LETA, на мосту планируется построить новую проезжую часть, заменить поврежденные ванты и усилить конструкции.
Также планируется отремонтировать бетонные поверхности пилона и опор и заменить поврежденные деформационные швы и опоры.
В результате запланированных ремонтных работ планируется значительно продлить жизнь моста, пояснили представители департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы.
Ремонт планируется на всей трассе моста, начиная от улицы Слокас в Пардаугаве.
Новые решения предусмотрены и для общественного транспорта - планируется ликвидировать карманы остановок.
Строительный проект "Разработка проекта строительства Вантового моста в минимальном составе" разработан объединением поставщиков Vertex projekti и Inženierbūve.
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