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Вантовый мост просит ремонта: какие изменения ждут его в будущем?

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Вантовый мост в Риге
Вантовый мост в Риге Фото: Paula Čurkste/LETA

В Риге на Вантовом мосту планируется расширить тротуары и оборудовать велодорожки по обеим сторонам моста, сообщили в среду на онлайн-мероприятии представители Рижской думы.

Как сообщает агентство LETA, на мосту планируется построить новую проезжую часть, заменить поврежденные ванты и усилить конструкции.

Также планируется отремонтировать бетонные поверхности пилона и опор и заменить поврежденные деформационные швы и опоры.

В результате запланированных ремонтных работ планируется значительно продлить жизнь моста, пояснили представители департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы.

Ремонт планируется на всей трассе моста, начиная от улицы Слокас в Пардаугаве.

Новые решения предусмотрены и для общественного транспорта - планируется ликвидировать карманы остановок.

Строительный проект "Разработка проекта строительства Вантового моста в минимальном составе" разработан объединением поставщиков Vertex projekti и Inženierbūve.

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