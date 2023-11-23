Чт, 23.11.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Малообеспеченным домохозяйствам будут компенсироваться расходы на электроэнергию

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Малообеспеченным домохозяйствам будут компенсироваться расходы на электроэнергию
Малообеспеченным домохозяйствам будут компенсироваться расходы на электроэнергию Фото: Edijs Pālens/LETA

В четверг, 23 ноября, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о поддержке в связи с расходами на энергоснабжение, которые предусматривают поддержку компенсации затрат на энергоресурсы для домохозяйств с низким уровнем доходов.

Цель закона - смягчить негативные социально-экономические последствия, связанные с резким ростом цен на энергоносители в отопительный сезон.

Примерная доля домохозяйств, которые могут претендовать на поддержку, составляет около 40-50%.

Предполагается, что поддержка не будет постоянной в течение всего отопительного сезона, а будет предоставляться в ситуациях, когда констатирован экстремальный рост цен на энергоносители на бирже.

Поддержка предназначена для энергоресурсов, которые домохозяйство получает централизованно - электричество, природный газ, центральное отопление, - а также для децентрализованных решений в области отопления, таких как дрова, гранулы, брикеты, дизельное топливо.

Поддержка будет оказываться продавцам электроэнергии и природного газа, а также поставщикам услуг централизованного теплоснабжения. Для децентрализованных потребителей поддержка будет оказываться через самоуправления. Поддержка будет компенсироваться из государственного бюджета, пояснили в Министерстве климата и энергетики.

В дальнейшем домохозяйства, имеющие право на поддержку, будут определяться с помощью специальной системы. Эта система объединит информацию, имеющуюся в базах данных Службы государственных доходов, Государственного агентства социального страхования и Управления по делам гражданства и миграции.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх