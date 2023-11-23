Малообеспеченным домохозяйствам будут компенсироваться расходы на электроэнергию

В четверг, 23 ноября, Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о поддержке в связи с расходами на энергоснабжение, которые предусматривают поддержку компенсации затрат на энергоресурсы для домохозяйств с низким уровнем доходов.
Цель закона - смягчить негативные социально-экономические последствия, связанные с резким ростом цен на энергоносители в отопительный сезон.
Примерная доля домохозяйств, которые могут претендовать на поддержку, составляет около 40-50%.
Предполагается, что поддержка не будет постоянной в течение всего отопительного сезона, а будет предоставляться в ситуациях, когда констатирован экстремальный рост цен на энергоносители на бирже.
Поддержка предназначена для энергоресурсов, которые домохозяйство получает централизованно - электричество, природный газ, центральное отопление, - а также для децентрализованных решений в области отопления, таких как дрова, гранулы, брикеты, дизельное топливо.
Поддержка будет оказываться продавцам электроэнергии и природного газа, а также поставщикам услуг централизованного теплоснабжения. Для децентрализованных потребителей поддержка будет оказываться через самоуправления. Поддержка будет компенсироваться из государственного бюджета, пояснили в Министерстве климата и энергетики.
В дальнейшем домохозяйства, имеющие право на поддержку, будут определяться с помощью специальной системы. Эта система объединит информацию, имеющуюся в базах данных Службы государственных доходов, Государственного агентства социального страхования и Управления по делам гражданства и миграции.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!