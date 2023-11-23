Малообеспеченным домохозяйствам будут компенсироваться расходы на электроэнергию

Цель закона - смягчить негативные социально-экономические последствия, связанные с резким ростом цен на энергоносители в отопительный сезон.

Примерная доля домохозяйств, которые могут претендовать на поддержку, составляет около 40-50%.

Предполагается, что поддержка не будет постоянной в течение всего отопительного сезона, а будет предоставляться в ситуациях, когда констатирован экстремальный рост цен на энергоносители на бирже.

Поддержка предназначена для энергоресурсов, которые домохозяйство получает централизованно - электричество, природный газ, центральное отопление, - а также для децентрализованных решений в области отопления, таких как дрова, гранулы, брикеты, дизельное топливо.

Поддержка будет оказываться продавцам электроэнергии и природного газа, а также поставщикам услуг централизованного теплоснабжения. Для децентрализованных потребителей поддержка будет оказываться через самоуправления. Поддержка будет компенсироваться из государственного бюджета, пояснили в Министерстве климата и энергетики.

В дальнейшем домохозяйства, имеющие право на поддержку, будут определяться с помощью специальной системы. Эта система объединит информацию, имеющуюся в базах данных Службы государственных доходов, Государственного агентства социального страхования и Управления по делам гражданства и миграции.