В результате пожара в Огрском крае погиб человек

В четверг в 10 часов поступил вызов в Тинужскую волость Огрского края, где открытым пламенем горел одноэтажный жилой дом площадью 80 кв. м. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили у входа в дом мужчину, у которого медики констатировали смерть. В 13.36 пожар был ликвидирован.

Вчера незадолго до 9 часов утра в VUGD поступил вызов на улицу Саркандаугавас в Риге, где в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома горели домашние вещи на площади 2 кв.м. Пожарные спасли со второго этажа человека, который получил травмы и был передан медикам.

После 14.00 пожарные выехали на улицу Кауняс в Даугавпилсе, где в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома горели вещи на площади 8 кв.м. Из здания были эвакуированы семь человек, пожарные спасли из горящей квартиры кошку.

В VUGD также поступило семь вызовов по уборке упавших деревьев с проезжей части.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 68 вызовов - 12 на пожаротушение, 38 на аварийно-спасательные работы и 18 ложных вызовов.