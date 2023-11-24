Установлены пять периодов тарифов на услуги Sadales tīkls

Установлено, что в период с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2027 года будут действовать пять тарифных периодов, в том числе период с 1 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года, тогда как в 2024, 2025, 2026 и 2027 годах период будет с 1 января по 31 декабря соответствующего года.

SPRK изучила имеющуюся в ее распоряжении информацию и пришла к выводу о необходимости корректировки количества электроэнергии, влияющей на утвержденные доходы. Прогноз цены потерь электроэнергии, содержащийся в расчете ранее утвержденных тарифов, был сделан весной 2023 года. SPRK пришла к выводу, что за последние полгода произошли существенные изменения в цене электроэнергии и прогноз будущей цены на электроэнергию изменился.

До сих пор действовали четыре периода тарифов на услуги системы распределения электроэнергии.

Ранее сообщалось, что в этом году 1 июля вступили в силу новые тарифы на услуги электроэнергетической системы Sadales tīkls и Augstsprieguma tīkls.

Влияние новых тарифов Sadales tīkls на домохозяйства различается в зависимости от параметров подключения и потребления, в том числе плата определяется количеством фаз подключения, а также зависит от нагрузки, которая составляет 16A, 20A, 25A, 32A, 40A или более, и от потребленных киловатт-часов.