Глава LDz: государственные дотации по-прежнему будут необходимы предприятию

Государственные дотации по-прежнему будут необходимы ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz), но задача предприятия - максимально снизить их долю, заявил агентству LETA председатель правления LDz Ринальд Плявниекс.
По его словам, государственные дотации в будущем, вероятно, придется предоставлять в любом случае, но вопрос заключается в том, в каком размере - 5%, 25% или 50% от расходов на содержание инфраструктуры.
"Наша задача - максимально снизить эту долю в финансовом балансе", - сказал Плявниекс.
По его словам, все говорит о том, что у компании есть возможности для реализации этой задачи. "Наверняка в ближайшие годы мы сможем добиться еще более низкого уровня финансирования из государственного бюджета, чем в этом году", - считает Плявниекс.
Он добавил, что в прошлом году LDz работала с убытками около 24,5 млн. евро, в этом году убытки планировались намного большими как из-за роста стоимости энергии, так и из-за инвестиционных проектов. Однако компании удалось работать эффективнее, и убыток будет примерно на треть ниже запланированного.
Плявниекс отметил, что в соответствии с латвийским законодательством существует многоуровневая модель финансирования железнодорожной инфраструктуры.
"Наши расходы связаны с поддержанием минимального пакета услуг, чтобы АО Pasažieru vilciens (PV) или любой другой пассажирский или грузовой перевозчик мог передвигаться по железнодорожным путям в Латвии, также есть блок, связанный с другой коммерческой деятельностью, которой мы занимаемся.
Нормы ЕС допускают, что поддержание минимального пакета услуг может быть убыточным, но другая коммерческая деятельность должна быть прибыльной.
Наши доходы формируются за счет платы за инфраструктуру от перевозчиков, а также за счет других видов коммерческой деятельности. Это торговля электроэнергией, деятельность дочерних компаний и т.д. Государственная помощь предоставляется в том случае, если LDz по итогам года терпит убыток", - сказал генеральный директор LDz.
"Мы должны превратиться из железной дороги в латвийскую железную дорогу и повысить ее значение именно в Латвии, так как в прошлом, если не считать доходов от транзита грузов, это значение было минимальным", - сказал руководитель LDz.
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