Глава LDz: государственные дотации по-прежнему будут необходимы предприятию

По его словам, государственные дотации в будущем, вероятно, придется предоставлять в любом случае, но вопрос заключается в том, в каком размере - 5%, 25% или 50% от расходов на содержание инфраструктуры.

"Наша задача - максимально снизить эту долю в финансовом балансе", - сказал Плявниекс.

По его словам, все говорит о том, что у компании есть возможности для реализации этой задачи. "Наверняка в ближайшие годы мы сможем добиться еще более низкого уровня финансирования из государственного бюджета, чем в этом году", - считает Плявниекс.

Он добавил, что в прошлом году LDz работала с убытками около 24,5 млн. евро, в этом году убытки планировались намного большими как из-за роста стоимости энергии, так и из-за инвестиционных проектов. Однако компании удалось работать эффективнее, и убыток будет примерно на треть ниже запланированного.

Плявниекс отметил, что в соответствии с латвийским законодательством существует многоуровневая модель финансирования железнодорожной инфраструктуры.