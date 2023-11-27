Видео ⟩ Из пожара в многоэтажном доме в Лиепае спасены 22 человека

Очевидец Руслан рассказывает, что это был первый пожар, который он пережил в своей жизни.

"Не помню, от чего я проснулся. То ли от сирен, то ли от голосов людей, то ли от запаха дыма. (Вопрос: Пожарные не постучали в дверь?) Да, был стук. Я побежал вниз, без маски, быстро оделся. У меня было чувство страха. До сих пор не могу справиться со стрессом", - рассказал Руслан.

Дым быстро распространился по всему зданию, на втором этаже горела кухонная мебель на площади десять квадратных метров, а также коридор квартиры на площади пять квадратных метров.

На третьем и четвертом этажах было особенно задымлено, и находиться на лестничной клетке было опасно. Жителей этих этажей удалось спасти с помощью дыхательных масок. Пока неясно, что стало причиной пожара.

Видео: Сюжет программы Degpunktā