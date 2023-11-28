В Таллинне установили рекордно низкую рождественскую елку

По словам главного специалиста по городской среде Кюлли Аннус, в этом году рождественская елка на Ратушной площади стала самой низкой за всю историю, писал Rus.Postimees в прошлый четверг, когда зеленую красавицу доставили на главную площадь страны. Хотя на момент спиливания считалось, что ель имеет высоту около 15 метров,

перед тем, как начали ее перевозить, выяснилось, что реальная высота составляет 12-13 метров.

"Идеал трудно найти. В этом году предложений было меньше 20, но они не подходили: было несколько голубых елей, также предлагались слишком старые, слишком высокие или слишком маленькие. Хотя эта ель и ниже предыдущих, она красивая и пушистая", - пояснила Аннус.

Мы также поинтересовались у Tаллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, почему было принято решение установить рекордно низкую елку в этом году. Так как за выбор главной рождественской ели страны отвечает Таллиннская городская управа, на наш вопрос ответила старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

По ее словам, в этом году было всего 15 предложений, что довольно мало по сравнению с 26 прошлогодними. "Несмотря на то, что некоторые деревья были выше выбранного, у них были другие недостатки: например, они росли криво или были не пушистыми с одной или другой стороны. В этом году главная рождественская ель Таллинна прибыла из деревни Набала в волости Кийли; она росла под линиями электропередач и стала немного опасной. Вместо того чтобы просто срубить ее или обрезать ветки, дерево во всей красе приехало на Ратушную площадь", - говорит Хауканымм.

Ключевыми факторами при принятии решения, по ее словам, стали общая пышность дерева и то, что оно будет изящно демонстрировать украшения, которые будут украшать его в течение всего рождественского сезона. "То, что наша елка ниже прошлогодней, не имеет большого значения, у нас и раньше были довольно низкие деревья. Важно, чтобы елка гармонировала с остальными элементами рождественской ярмарки на Ратушной площади. Сейчас устанавливаются киоски рождественского рынка, и на данный момент кажется, что размер и внешний вид ели очень хорошо вписываются в него", - подытожила Хауканымм.