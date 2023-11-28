Lidl увеличил ассортимент продуктов в скидочной программе для "Почетных семей" Латвии

Спектр специальных скидочных предложений дополнят весь расфасованный хлеб марки Tastino, доступный в магазинах Lidl, и весь хлеб местной выпечки (кроме свежеиспеченных булочек), а также питьевая вода Saguaro, многочисленный ассортимент бытовой химии и чистящих средств W5, а также сладости под брендом Sweet corner.

"Мы высоко ценим то, что Lidl расширил ассортимент товаров, на которые будут доступны постоянные скидки владельцам карт "Почетная семья". Важно, чтобы это были здоровые и экологичные продукты, потому что тогда программа скидок также обучает семью и положительно влияет на изменение пищевых и бытовых привычек. Мы чрезвычайно благодарны, что Lidl также присоединился к акции Латвийской ассоциации многодетных семей "Приветствуем и информируем молодых многодетных мам", дополнив наши подарки для мам, родивших третьего малыша", - подчеркнула Элина Трейя, председатель правления Латвийской Ассоциации многодетных семей.

"Удостоверение "Почетная семья", выданное Фондом интеграции общества – это отличный пример того, как с помощью различных скидок и специальных предложений обеспечить связь между семьями и поставщиками товаров и услуг, заботясь таким образом о поддержке этих семей. Мы ценим вклад Lidl, предлагающего широкий спектр специальных скидок и способствующего развитию дружественной к семьям среды по всей Латвии", — говорит Зайга Пуце, ​​руководитель Фонда интеграции общества.

Уже с 9 августа все обладатели удостоверения "Почетная семья" в магазинах Lidl получают скидку 10% на всю продукцию бренда повседневной косметики Cien, детские товары Lupilu (гигиенические продукты, подгузники, одежда и детское питание), подростковую одежду Pepperts, а также еженедельно получают особое предложение фруктов и овощей.

Для получения скидки необходимо предъявить на кассе действующее удостоверение "Почетной семьи" вместе с документом, удостоверяющим личность. Информация об актуальных предложениях дисконтной программы "Почетная семья" доступна на сайте Lidl, в социальных сетях, а также на информационных вывесках в магазинах и электронных ценниках на продукты.