В декабре четыре предприятия теплоснабжения снизят тарифы, пять - повысят

С 1 декабря снизятся тарифы в Ауце, Бене и поселке Лиелауце, где плата составит 70,42 евро за мегаватт/час (МВт/ч), в Екабпилсе - 61,34 евро за МВт/ч, в Малпилсе - 86,22 евро за МВт/ч, в Вентспилсе - 84,15 евро за МВт/ч.

Небольшой рост тарифов с 1 декабря ожидается в Иецаве, где тариф составит 59,06 евро за МВт/ч, в Юрмале - 89,40 евро за МВт/ч, в Олайне и поселке Паролайне - 89,70 евро за МВт/ч, в Яунолайне и Стуниши - 89,18 евро за МВт/ч, в Виляны - 77,94 евро за МВт/ч, а в Валмиере и Виестурлаукумсе тариф составит 74,41 евро за МВт/ч.

Более существенный рост ожидается в Ницгале, Науене, Калкуне и поселке Калупе, где предприятию теплоснабжения удавалось сохранять тариф на теплоэнергию неизменным в размере 56,16 евро за МВт/ч с 2014 года. С 1 декабря новый тариф составит 90,85 евро за МВт/ч.

SPRK утверждает тарифы без налога на добавленную стоимость.

Директор департамента энергетики SPRK Янис Негрибс отмечает, что на рынках топливных ресурсов существенных изменений не произошло, но, если продолжатся холода, цены на энергоресурсы могут вырасти.

"Наступление холодной погоды повлияет на полученные в декабре счета за теплоэнергию в связи с большим объемом потребленной теплоэнергии на отопление. Поэтому и при более низких тарифах размер счета может быть больше по сравнению со полученным в ноябре", - сказал Негрибс.