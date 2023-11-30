Почта Литвы инвестирует в сеть почтоматов в Латвии и Эстонии

По словам генерального директора предприятия Роландаса Зукаса, в развитие будет инвестировано около 4 млн евро.

"У нас будет инфраструктура, сеть, экспансия от Литвы до Таллинна, самого северного города Эстонии. Через несколько недель (почтовые автоматы - BNS) будут на своих местах, где они будут выполнять услуги, которые у нас сейчас есть как LP express", - сказал Зукас на пресс-конференции в четверг.

Первоначально компания установит 300 почтовых автоматов нового бренда Unisend в Латвии и Эстонии. Этот торговый знак сменит LP express в Литве весной 2024 года.

"Их число будет только расти, как и каждый год. Всего у нас будет сеть из более чем 700 почтовых автоматов в странах Балтии, и мы будем сильным игроком", - заявил глава госпочты Литвы.

"Принимая это решение, мы стремимся облегчить работу наших клиентов и развивать бизнес, использующий нашу инфраструктуру", - добавил Зукас.