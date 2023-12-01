Инфографика ⟩ Средняя зарплата в Латвии превысила 1500 евро

По данным Центрального статистического управления (CSP), в третьем квартале среднемесячная брутто-зарплата в Латвии за полную занятость составила 1549 евро.
По сравнению с третьим кварталом 2022 года среднемесячная зарплата выросла на 164 евро или 11,8%. Оплата за один отработанный час до уплаты налогов увеличилась до 10,45 евро, или на 14,9%.
В третьем квартале по сравнению со вторым кварталом 2023 года среднемесячная брутто-зарплата выросла на 1,5%, а почасовая заработная плата незначительно снизилась - на 0,3%.
Средняя зарплата после уплаты налогов (рассчитанная с использованием налогов на занятость, применимых на рабочем месте) составила 1126 евро, или 72,7% от брутто-зарплаты, и за год выросла на 11%, опередив рост потребительских цен. Реальный рост брутто-зарплаты с поправкой на инфляцию составил 5,7%.
Медиана средней брутто-зарплаты при полной занятости в третьем квартале 2023 года составила 1250 евро. По сравнению с третьим кварталом 2022 года (1107 евро) она выросла на 144 евро или 13%. Средняя зарплата после уплаты налогов составила 932 евро и за год выросла на 12,4%.
Медиана рассчитывается с использованием доступной информации статистических обследований и данных Службы государственных доходов. Поскольку на медиану по сравнению со средней арифметической зарплатой не влияют экстремальные значения зарплат, она лучше отражает типичную зарплату.
За год средняя зарплата в госсекторе росла быстрее, чем в частном - на 13,7% и 11,1% соответственно. Средняя зарплата до уплаты налогов в госсекторе составила 1564 евро, а в частном - на 18 евро ниже (1546 евро). В секторе госуправления, куда входят госучреждения и учреждения местного самоуправления, а также компании капитала, контролируемые и финансируемые государством и самоуправлениями, средняя заработная плата выросла до 1517 евро, или на 13,1%.
По сравнению со вторым кварталом 2023 года средняя зарплата в госсекторе выросла на 1%, из них в секторе госуправления - на 1,7%. В частном секторе рост был несколько быстрее - 1,8%.
На изменение средней зарплаты влияет не только увеличение или снижение зарплаты работников, но и тенденции спроса и предложения рабочей силы, а также структурные изменения на рынке труда. Влияние указанных факторов проявляется в целом в изменении фонда оплаты труда и численности штатных работников, которые используются для расчета средней зарплаты.
В третьем квартале 2023 года по сравнению с третьим кварталом прошлого года фонд заработной платы в стране увеличился на 12,1% или 377,3 миллиона евро, а количество наемных работников, переведенных на полную занятость, увеличилось на 2000 или 0,3%.
За год средняя зарплата быстрее всего росла в энергетике - на 17,7%, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – на 16,7%, в госуправлении - на 15,7%, в транспортно-складской сфере - на 15,5%, в сфере недвижимости - на 14,1%, в сфере профессиональных, научных и технических услуг - на 13,6%, в сфере искусства, развлечений и сфере отдыха - на 13,5%, в сфере образования - на 13,3%. В секторе недвижимости на быстрый рост повлияло не только увеличение средств, предназначенных на зарплату, но и сокращение числа штатных сотрудников.
В третьем квартале среднемесячная зарплата при полной занятости была выше средней по стране в сферах финансовой и страховой деятельности (2627 евро), информационных и коммуникационных услугах (2512 евро), профессиональных, научных и технических услугах (2026 евро), энергетике (1965 евро), госуправлении (1855 евро), горнодобывающей промышленности (1753 евро), здравоохранении и социальной помощи (1680 евро), а также сельском, лесном и рыбном хозяйстве (1562 евро).
Самая низкая средняя зарплата при полной занятости была в сфере услуг по размещению и питанию - 1009 евро до уплаты налогов.
По сравнению с третьим кварталом 2022 года средняя заработная плата до налогообложения быстрее всего росла в Видземе (13,4%), а также в Латгалии (12,6%) и Курземе (12,2%).
Самая высокая средняя брутто-зарплата при полной занятости была в Риге - 1715 евро, а самая низкая - в Латгале (1102 евро), что на 36% меньше, чем в столице. Разница в средней зарплате между Ригой и регионами за год сократилась во всех регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Видземе (1,4 процентных пункта).
Брутто-зарплата за один отработанный час в третьем квартале 2023 года составила 10,45 евро. За год она выросла на 14,9% (в третьем квартале 2022 года - 9,09 евро).
Почасовые затраты на рабочую силу, которые включают в себя как зарплату, так и другие расходы работодателя, связанные с трудом, увеличились с 11,42 до 13,07 евро или 14,5% в течение года, под влиянием увеличения общих затрат на рабочую силу на 12,1% и сокращения отработанных часов на 2,1% за год. CSP отмечает, что рабочих дней было на два меньше, чем в третьем квартале 2022 года.
По сравнению с третьим кварталом 2022 года средняя зарплата до уплаты налогов быстрее всего росла в Литве - на 12,2%, в Латвии - на 11,8%, а в Эстонии годовой прирост был самым низким - 10,4%.
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