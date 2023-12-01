Инфографика ⟩ Средняя зарплата в Латвии превысила 1500 евро

В третьем квартале среднемесячная зарплата при полной занятости была выше средней по стране в сферах финансовой и страховой деятельности (2627 евро), информационных и коммуникационных услугах (2512 евро), профессиональных, научных и технических услугах (2026 евро), энергетике (1965 евро), госуправлении (1855 евро), горнодобывающей промышленности (1753 евро), здравоохранении и социальной помощи (1680 евро), а также сельском, лесном и рыбном хозяйстве (1562 евро).

Самая низкая средняя зарплата при полной занятости была в сфере услуг по размещению и питанию - 1009 евро до уплаты налогов.

По сравнению с третьим кварталом 2022 года средняя заработная плата до налогообложения быстрее всего росла в Видземе (13,4%), а также в Латгалии (12,6%) и Курземе (12,2%).

Самая высокая средняя брутто-зарплата при полной занятости была в Риге - 1715 евро, а самая низкая - в Латгале (1102 евро), что на 36% меньше, чем в столице. Разница в средней зарплате между Ригой и регионами за год сократилась во всех регионах. Наибольшее снижение наблюдалось в Видземе (1,4 процентных пункта).

Брутто-зарплата за один отработанный час в третьем квартале 2023 года составила 10,45 евро. За год она выросла на 14,9% (в третьем квартале 2022 года - 9,09 евро).

Почасовые затраты на рабочую силу, которые включают в себя как зарплату, так и другие расходы работодателя, связанные с трудом, увеличились с 11,42 до 13,07 евро или 14,5% в течение года, под влиянием увеличения общих затрат на рабочую силу на 12,1% и сокращения отработанных часов на 2,1% за год. CSP отмечает, что рабочих дней было на два меньше, чем в третьем квартале 2022 года.

По сравнению с третьим кварталом 2022 года средняя зарплата до уплаты налогов быстрее всего росла в Литве - на 12,2%, в Латвии - на 11,8%, а в Эстонии годовой прирост был самым низким - 10,4%.