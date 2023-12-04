СМИ: Жители Болдераи испугались сноса исторического объекта

Сносимый объект - это основание одной из четырех взорванных Болдерайских батарей, которые 152 мм орудиями защищали вход в Ригу во время Первой мировой войны, выяснили журналисты.

Координатор центра окрестностей Болдераи и Даугавгривы Гайдис Балодис на странице центра сообщил, что "как только были получены жалобы жителей работы приостановлены". Однако 2 декабря на месте событий журналисты Rus.LSM застали работающую строительную технику. Увидев съемочную группу, строители заявили, что она не может там находится, натянули ограничивающую ленту и прогнали за нее. Вскоре маленький экскаватор был увезен - остался и продолжил работу большой.

В Рижской думе заверили, что техника будет заниматься благоустройством участка земли в 5 гектаров. По словам представителей думы, в конкретном месте сносили незаконные строения и вывозили мусор. Однако то, что исторические объекты строители могли принять за мусор, никто не думал.

Представитель Рижской городской думы Солвита Бренце-Каусте заверила, что дума "обратится в управление национальным культурным наследием с просьбой оценить этот объект и с возможностью включить его в список значимых культурных мест".

Почему этого не было сделано до начала работ - журналистам не сообщили.

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