Жители европейской части РФ заплатят за электричество для оккупированных регионов Украины

Власти назначили компанию "Единый закупщик" основным поставщиком электроэнергии в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях Украины.

С 1 октября компания закупает часть электроэнергии у местных электростанций по региональным тарифам, а часть - по ценам российского рынка. При этом конечные тарифы на электроэнергию не окупают затрат, поэтому разницу необходимо субсидировать.

В 2023 году субсидия в размере 6,2 миллиарда рублей (62,2 миллиона евро) будет покрыта из федерального бюджета, но в следующем году эта сумма увеличится в шесть раз. Но бюджет может предоставить только 3 млрд рублей.

Именно поэтому ФАС предлагает переложить оставшиеся 33 млрд рублей (330 млн евро) на коммерческих потребителей первой ценовой зоны рынка электроэнергии (Центральная Россия и Урал). Следовательно, для потребителей из этих регионов произойдет рост цен на электроэнергию.

Интересно, что потребители первой ценовой зоны уже оплачивают строительство новых электростанций в Крыму и Калининградской области. А весь энергорынок, включая Сибирь, платит за снижение цен на электроэнергию на изолированных территориях Дальнего Востока.

"Росатом" будет получать доход от поставок электроэнергии на оккупированные территории Украины, поскольку планирует задействовать только энергию, производимую атомными электростанциями.

Херсонскую, Запорожскую, Донецкую и Луганскую области придется дотировать до 2028 года, когда по плану властей они войдут в первую ценовую зону. В это время тарифы должны быть приведены в соответствие с тарифами Центральной России.

В настоящее время большая часть потребления оккупированных регионов Украины покрывается за счет местной генерации электроэнергии.

Также уточняется, что для снабжения "новых регионов" будет реализовано "Азовское кольцо", новая энергосистема, которая соединит оккупированные регионы Украины с южными энергосистемами России.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!