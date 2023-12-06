Местного лука хватит только до Рождества

КС Jaunstrīķeri планирует построить новое хранилище лука, где можно будет хранить до 1000 тонн. Андис Арайс также намерен изменить технологию выращивания лука, что позволит сосредоточиться на выращивании более разнообразных и устойчивых сортов.

Тот факт, что лук в этом году не уродился, признают и другие фермеры. Владелица Lejas AR Илзе Анюна говорит, что урожай лука в этом году в хозяйстве на 30% меньше, чем в среднем в предыдущие годы. На урожай повлияла как засуха в начале лета, так и последующие дожди в августе, когда 1,5 га даже не были убраны и остались в поле.

Выращенный урожай продан в начале октября кооперативу Baltijas dārzeņi. "Мы выращиваем устойчивый сорт лука, экспериментируем и учимся на своих ошибках", - рассказала владелица хозяйства.

Она считает, что в Латвии имело бы смысл выращивать ранние сорта лука, но тогда урожай нужно реализовать быстро.