Местного лука хватит только до Рождества

В магазинах импортный лук конкурирует с местным, а борьба за покупателя ведется за счет цен, пишет Latvijas Avīze. Для местных аграриев этот год выдался очень трудным для выращивания лука. По словам одного из фермеров, владельца КС ЗС Jaunstrīķeri Андиса Арайса, в начале года была засуха, а в августе было очень сыро, и лук гнил, в результате часть урожая была испорчен. По оценкам фермера, местного лука хватит до Рождества или Нового года.
КС Jaunstrīķeri планирует построить новое хранилище лука, где можно будет хранить до 1000 тонн. Андис Арайс также намерен изменить технологию выращивания лука, что позволит сосредоточиться на выращивании более разнообразных и устойчивых сортов.
Тот факт, что лук в этом году не уродился, признают и другие фермеры. Владелица Lejas AR Илзе Анюна говорит, что урожай лука в этом году в хозяйстве на 30% меньше, чем в среднем в предыдущие годы. На урожай повлияла как засуха в начале лета, так и последующие дожди в августе, когда 1,5 га даже не были убраны и остались в поле.
Выращенный урожай продан в начале октября кооперативу Baltijas dārzeņi. "Мы выращиваем устойчивый сорт лука, экспериментируем и учимся на своих ошибках", - рассказала владелица хозяйства.
Она считает, что в Латвии имело бы смысл выращивать ранние сорта лука, но тогда урожай нужно реализовать быстро.
Что произойдет с ценами на лук в магазинах? Цены в целом одинаковые, и торговцы борются за клиентов. Например, в нескольких магазинах цена была одна - 0,79 евро/кг. В некоторых магазинах выбор лука невелик, и покупатели могут покупать только импортный товар. Только в одном магазине - Elvi в Риге, на улице Кудрас, лук имел акционную цену - 0,59 евро/кг.
Зато в магазине Lidl можно приобрести желтый лук, произведенный в Литве, и красный лук, выращенный в Германии. По данным Центрального статистического управления, стоимость импортируемого лука быстро выросла - в прошлом году лука и шалота было импортировано на 4,85 миллиона евро, а за девять месяцев этого года уже на 8,8 миллиона евро.
Крупнейшими странами-импортерами были Нидерланды, Узбекистан и Литва. Вырос и экспорт - в 2022 году лука и шалота было экспортировано менее чем на два миллиона евро, а в этом году с января по сентябрь - на 4,23 миллиона евро, преимущественно в Эстонию и Литву.
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