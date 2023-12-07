Сигареты и алкоголь подорожают: повышаются ставки акцизов

Ставки акцизов на алкогольную продукцию будут повышены 1 марта 2024 года, 1 марта 2025 года и 1 марта 2026 года.

Ставка на акциз на пиво с нынешних 8,2 евро за каждый процент содержания абсолютного спирта на 100 литров повысится до 9 евро в 2024 году, 9,8 евро в 2025 году и 10,8 евро в 2026 году.

Ожидается, что минимальный акциз на пиво за 100 литров будет повышен с нынешних 15,2 евро до 16,7 евро в 2024 году, 18,1 евро в 2025 году и 20 евро в 2026 году.

Акциз на вина будет повышен с нынешних 111 евро за 100 литров до 122 евро в 2024 году, 134 евро в 2025 году и 148 евро в 2026 году. Такое же повышение ставки акциза предлагается и для напитков брожения с содержанием абсолютного спирта свыше 6%.

Ставка акцизного налога для сброженных напитков с абсолютным содержанием спирта до 6% будет повышена с нынешних 64 евро за 100 литров до 70 евро в 2024 году, 77 евро в 2025 году и 85 евро в 2026 году.

Для промежуточной продукции с абсолютным содержанием спирта до 15% акцизная ставка будет повышена с нынешних 111 евро за 100 литров до 122 евро в 2024 году, 134 евро в 2025 году и 148 евро в 2026 году.

Для промежуточной продукции с абсолютным содержанием спирта от 15% до 22% акцизный налог будет повышен с нынешних 185 евро за 100 литров до 203 евро в 2024 году, 222 евро в 2025 году и 244 евро в 2026 году.

На прочие алкогольные напитки с нынешних 1724 евро за 100 литров абсолютного спирта ставка будет повышена до 1810 евро в 2024 году, 1900 евро в 2025 году и 1995 евро в 2026 году.

Ожидается, что акцизная ставка на безалкогольные напитки с содержанием сахара до восьми граммов за 100 миллилитров будет повышена с 7,4 евро до 9 евро за 100 литров. Данная норма вступит в силу 1 марта 2024 года.

Для безалкогольных напитков с содержанием сахара от восьми граммов (включительно) на 100 миллилитров и энергетических напитков предусмотрено повышение ставки акциза с 14 евро до 17,5 евро за 100 литров с 1 марта 2024 года и до 21 евро за 100 литров с 1 января 2026 года.

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