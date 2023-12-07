Сигареты и алкоголь подорожают: повышаются ставки акцизов

В четверг, 7 декабря, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону "Об акцизном налоге", подготовленные Минфином. Они предусматривают, что ставки акцизов на алкогольные напитки, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных курительных устройствах, компоненты для приготовления жидкостей, используемых в электронных курительных устройствах, табачные изделия-заменители постепенно будут повышаться с 2024 года.
Поправки к закону "Об акцизном налоге" включены в пакет законопроектов по бюджету на 2024 год.
Глава Минфина указывает, что необходимо увеличить доходы госбюджета для обеспечения полноценного функционирования и развития государственных функций, в том числе необходимо дополнительное финансирование для обеспечения развития здравоохранения, внутренней и внешней безопасности, системы образования.
Минфин отмечает, что основные цели в повышении акцизного налога на табачные изделия, жидкости для электронных сигарет и продукты-заменители табака заключаются не в ограничении свободного обращения этих продуктов на общем рынке Евросоюза, а в уменьшении их воздействия на здоровье жителей, а также в обеспечении доходов государственного бюджета.
В связи с этим с 1 марта 2024 года планируется поэтапное повышение ставок акцизного налога на сигареты, сигары и сигариллы, курительный табак (мелко нарезанный табак, другой курительный табак), табачный лист, нагреваемый табак, жидкости для электронных сигарет и табакозаменители в течение трех лет, чтобы сделать их менее доступными для населения, а также сократить разницу в розничных ценах на взаимозаменяемые продукты. В свою очередь, повышение ставок акцизов на упомянутую продукцию в 2025 и 2026 годах произойдет с 1 января.
Налог будет рассчитываться путем сложения сумм, указанных в законе, таким образом, чтобы с 1 марта 2024 года налог составлял не менее 156,3 евро за 1000 сигарет, а с 1 января 2025 года - не менее 171,9 евро за 1000 сигарет. С 1 января 2026 года минимальный уровень налога составит 189,1 евро за 1000 сигарет.
Ставка акциза на сигары и сигариллы будет увеличиваться в среднем на 23,8% в год, чтобы приблизить ставку акциза на один грамм табака к ставке акциза на сигареты и нагреваемый табак. Таким образом, достигнув в 2026 году ставки акцизного налога в 240 евро за 1000 штук, ставка акцизного налога на один грамм табака составит примерно 0,08 евро.
Ставка акциза на курительный табак (мелко нарезанный табак и другой курительный табак) и табачный лист будет повышена и в 2026 году составит 127,9 евро за 1000 граммов табака.
Ставка акциза на нагреваемый табак будет повышена до 304 евро за 1000 граммов в 2026 году.
Ставка акцизного налога на жидкость для электронных сигарет и компоненты для ее приготовления будет повышаться в среднем на 21% каждый год, так что в 2026 году ставка акцизного налога достигнет 0,35 евро за миллилитр жидкости.
Ставка акцизного налога на табачные изделия в Латвии будет повышаться в среднем на 10% каждый год и в 2026 году достигнет 167 евро за 1000 граммов продукта.
Алкогольные напитки не относятся к товарам первой необходимости. Таким образом, повышение акциза на алкогольную продукцию не влияет на количество денежных средств, которые направлены на приобретение жителями предметов первой необходимости.
В период с 2015 по 2021 год включительно акциз на алкогольную продукцию повышался ежегодно. Ставки акцизов на вина, cброженные напитки и промежуточные продукты с содержанием абсолютного спирта, не превышающим 15 процентов, увеличены на 73,4%, на промежуточную продукцию (с содержанием абсолютного спирта от 15% до 22%) - на 85,7%, на прочие алкогольные напитки - на 28,9%, на пиво - на 165%. В Латвии акциз на алкогольные напитки последний раз повышали 1 марта 2021 года.
В настоящее время ставка акциза на 100 литров пива в Латвии составляет 8,2 евро за каждый процент содержания абсолютного спирта, выраженный с точностью до одной десятой, но не менее 15,2 евро за 100 литров, в том числе за 100 литров пива, сброженных напитков с абсолютным содержанием спирта до 6% - 64 евро, за 100 литров вина, сброженных напитков с содержанием абсолютного спирта выше шести процентов и промежуточных продуктов с содержанием абсолютного спирта, не превышающим 15% - 111 евро, за 100 литров промежуточных продуктов с содержанием абсолютного спирта от 15% до 22% - 185 евро, на прочие алкогольные напитки установлен акциз в размере 1724 евро за 100 литров абсолютного спирта.
Наиболее выгодный в бюджетном отношении вариант повышения ставок акцизов, который обеспечил бы дополнительные поступления в государственный бюджет, предусматривает увеличение акциза по группе алкогольных напитков "прочие алкогольные напитки" на 5% ежегодно в течение следующих трех лет, а по остальным группам алкогольной продукции (пиво, вина, напитки брожения и промежуточные продукты) - ежегодно в среднем на 10% в течение следующих трех лет.
Ставки акцизов на алкогольную продукцию будут повышены 1 марта 2024 года, 1 марта 2025 года и 1 марта 2026 года.
Ставка на акциз на пиво с нынешних 8,2 евро за каждый процент содержания абсолютного спирта на 100 литров повысится до 9 евро в 2024 году, 9,8 евро в 2025 году и 10,8 евро в 2026 году.
Ожидается, что минимальный акциз на пиво за 100 литров будет повышен с нынешних 15,2 евро до 16,7 евро в 2024 году, 18,1 евро в 2025 году и 20 евро в 2026 году.
Акциз на вина будет повышен с нынешних 111 евро за 100 литров до 122 евро в 2024 году, 134 евро в 2025 году и 148 евро в 2026 году. Такое же повышение ставки акциза предлагается и для напитков брожения с содержанием абсолютного спирта свыше 6%.
Ставка акцизного налога для сброженных напитков с абсолютным содержанием спирта до 6% будет повышена с нынешних 64 евро за 100 литров до 70 евро в 2024 году, 77 евро в 2025 году и 85 евро в 2026 году.
Для промежуточной продукции с абсолютным содержанием спирта до 15% акцизная ставка будет повышена с нынешних 111 евро за 100 литров до 122 евро в 2024 году, 134 евро в 2025 году и 148 евро в 2026 году.
Для промежуточной продукции с абсолютным содержанием спирта от 15% до 22% акцизный налог будет повышен с нынешних 185 евро за 100 литров до 203 евро в 2024 году, 222 евро в 2025 году и 244 евро в 2026 году.
На прочие алкогольные напитки с нынешних 1724 евро за 100 литров абсолютного спирта ставка будет повышена до 1810 евро в 2024 году, 1900 евро в 2025 году и 1995 евро в 2026 году.
Ожидается, что акцизная ставка на безалкогольные напитки с содержанием сахара до восьми граммов за 100 миллилитров будет повышена с 7,4 евро до 9 евро за 100 литров. Данная норма вступит в силу 1 марта 2024 года.
Для безалкогольных напитков с содержанием сахара от восьми граммов (включительно) на 100 миллилитров и энергетических напитков предусмотрено повышение ставки акциза с 14 евро до 17,5 евро за 100 литров с 1 марта 2024 года и до 21 евро за 100 литров с 1 января 2026 года.
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