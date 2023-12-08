Все пенсионеры начнут получать доплаты за стаж, накопленный до 1995 года

До этого времи доплаты к пенсиям за страховой стаж, который был накоплен до 31 декабря 1995 года, предусмотрены только для тех пенсий, которые были назначены до 31 декабря 2011 года.

Если пенсия была назначена с 2012 года, то доплата к пенсии не назначается, что создает неравные условия по сравнению с людьми, которым пенсия была назначена до конца 2011 года.

В результате 35,2% всех получателей пенсий по старости и 45,9% всех получателей пенсий по инвалидности со страховыми периодами до конца 1995 года в настоящее время не получают надбавку.

Доплаты будут вводить постепенно - по годам назначения пенсии. В 2024 году их планируют назначить людям, вышедшим на пенсию в 2012, 2013 и 2014 годах.

В 2025 году доплаты начнут выплачивать лицам, вышедшим на пенсию в 2015, 2016 и 2017 годах, в 2026 году - лицам, вышедшим на пенсию в 2018, 2019 и 2020 годах, в 2027 году - лицам, вышедшим на пенсию в 2021, 2022 и 2023 годах, в 2028 году - для лиц, вышедших на пенсию в 2024, 2025 и 2026 году, в 2029 году - для лиц, вышедших на пенсию в 2027, 2028 и 2029 годах.

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