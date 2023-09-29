Возможно, что к пенсиям назначат доплаты за стаж, накопленный до 1995 года

В настоящее время доплаты к пенсиям за страховой стаж, который был накоплен до 31 декабря 1995 года, предусмотрены только для тех пенсий, которые были назначены до 31 декабря 2011 года.

Если пенсия была назначена с 2012 года, то доплата к пенсии не назначается, что создает неравные условия по сравнению с людьми, которым пенсия была назначена до конца 2011 года.

В результате 35,2% всех получателей пенсий по старости и 45,9% всех получателей пенсий по инвалидности со страховыми периодами до конца 1995 года в настоящее время не получают надбавку.

Доплаты планируется вводить постепенно - по годам назначения пенсии. В 2024 году их планируют назначить людям, вышедшим на пенсию в 2012, 2013 и 2014 годах. Размер надбавки для них будет таким же, как и для тех, кто вышел на пенсию с 1 января 1997 года, т. е. 1,52 евро за каждый год страхования до 31 декабря 1995 года.