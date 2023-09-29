Возможно, что к пенсиям назначат доплаты за стаж, накопленный до 1995 года

Министерство благосостояния предлагает согласовать поправки о назначении доплат к пенсии за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года.
В настоящее время доплаты к пенсиям за страховой стаж, который был накоплен до 31 декабря 1995 года, предусмотрены только для тех пенсий, которые были назначены до 31 декабря 2011 года.
Если пенсия была назначена с 2012 года, то доплата к пенсии не назначается, что создает неравные условия по сравнению с людьми, которым пенсия была назначена до конца 2011 года.
В результате 35,2% всех получателей пенсий по старости и 45,9% всех получателей пенсий по инвалидности со страховыми периодами до конца 1995 года в настоящее время не получают надбавку.
Доплаты планируется вводить постепенно - по годам назначения пенсии. В 2024 году их планируют назначить людям, вышедшим на пенсию в 2012, 2013 и 2014 годах. Размер надбавки для них будет таким же, как и для тех, кто вышел на пенсию с 1 января 1997 года, т. е. 1,52 евро за каждый год страхования до 31 декабря 1995 года.
В 2025 году доплаты планируется выплачивать лицам, вышедшим на пенсию в 2015, 2016 и 2017 годах, в 2026 году - лицам, вышедшим на пенсию в 2018, 2019 и 2020 годах, в 2027 году - лицам, вышедшим на пенсию в 2021, 2022 и 2023 годах, в 2028 году - для лиц, вышедших на пенсию в 2024, 2025 и 2026 году, в 2029 году - для лиц, вышедших на пенсию в 2027, 2028 и 2029 годах.
В целях обеспечения адаптации информационно-технологических систем Агентства государственного социального страхования к изменению правовых норм лицам, имеющим право на доплату за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года, с 1 января 2024 года, доплата будет назначена с 1 января 2024 года и выплачена вместе с пенсией за апрель.
Решение по повышению пособий планируется разработать в виде "базовой пенсии" - дополнительной пенсии, финансируемой из государственного основного бюджета, для всех получателей пенсий по старости.
RUS TVNET уже сообщал, что 26 сентября правительство выделило 36,8 миллиона евро на реализацию приоритетных мер в сфере социального обеспечения в 2024 году.
14,5 млн евро необходимы в 2024 году для обеспечения постепенного назначения доплат за страховой стаж, накопленный до 31 декабря 1995 года.
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