Фото ⟩ Израиль: убиты 7000 террористов ХАМАС

После массовой резни, устроенной двумя месяцами ранее террористической группировкой ХАМАС, в ходе которой были убиты 1200 израильтян, началась война. Требование о новом перемирии вновь не реализуется. Глава израильского правительства хвалит США за вето, наложенное на проект резолюции ООН. Между тем администрация президента США Джо Байдена испытывает все большее внутриполитическое давление.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху похвалил Вашингтон за наложенное вето на гуманитарное перемирие в секторе Газа.
"Я высоко ценю правильную позицию США в Совете безопасности ООН", - написал политик в своем заявлении.
Днем ранее Вашингтон наложил вето на представленный ОАЭ проект резолюции в ООН. Документ предусматривал немедленное гуманитарное перемирие в войне в секторе Газа, чтобы дать передышку палестинскому гражданскому населению, страдающему от боев. Аналогичные попытки и ранее проваливались из-за противостояния США.
"Другие страны должны понимать, что невозможно, с одной стороны, поддержать ликвидацию ХАМАС, а с другой - призывать остановить войну, что предотвратит ликвидацию ХАМАС", - пишет Нетаньяху.
"Поэтому Израиль продолжит нашу справедливую войну, чтобы ликвидировать ХАМАС и достичь других целей войны, которые мы перед собой поставили", - сказано в заявлении.
Согласно последней информации советника по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, вооруженные силы его страны к настоящему времени убили в ходе войны в Газе около 7000 террористов ХАМАС. Израильские подразделения также приблизились совсем близко к командным центрам ХАМАС в Джабальи и Шежейе на севере сектора Газа, сказал Ханегби 12-му каналу Израиля. Проверить эту информацию из независимых источников было невозможно. Ханегби продолжает утверждать, что план израильского руководства - убить лидера ХАМАС Яхья Синвара.
Администрация Байдена испытывает давление
Между тем администрация президента США Джо Байдена продолжает поддерживать Израиль, когда речь идет о продаже оружия. Госдепартамент США продолжает продавать Израилю почти 14 000 бронетанковых боеприпасов в обход процесса пересмотра Конгресса США, что обычно требуется в отношении продажи оружия другим странам. Согласно опубликованному в субботу заявлению, ведомство ссылается на срочную клаузулу в акте по контролю за экспортом оружия. В интересах "национальной безопасности США" необходимо немедленно продать Израилю боеприпасы на сумму более 106 миллионов долларов (около 98,4 миллиона евро).
Согласно отчету газеты Washington Post, администрация Байдена все чаще подвергается критике - даже среди демократов США - за мощную поставку оружия и явную неспособность эффективно оценивать и пресекать нарушения правил гуманитарной помощи. По данным министерства здравоохранения, подконтрольного ХАМАС, в результате израильских атак в секторе Газа погибли 17 700 человек. Эти цифры Минздрава сейчас проверить невозможно, но некоторые организации помощи, в целом, считают их реальными.
Война была вызвана самой тяжелой в истории Израиля бойней, которую террористы ХАМАС и других экстремистских группировок устроили 7 октября в Израиле на границе с сектором Газа. Были убиты более 1200 человек. По данным израильской армии, в плену у ХАМАС и других экстремистских группировок в секторе Газа до сих пор находятся 138 заложников.
Фото: больница сектора Газа в Хан-Юнисе, где Израиль ведет нападение на ХАМАС
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