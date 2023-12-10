Фото ⟩ Израиль: убиты 7000 террористов ХАМАС

Администрация Байдена испытывает давление

Между тем администрация президента США Джо Байдена продолжает поддерживать Израиль, когда речь идет о продаже оружия. Госдепартамент США продолжает продавать Израилю почти 14 000 бронетанковых боеприпасов в обход процесса пересмотра Конгресса США, что обычно требуется в отношении продажи оружия другим странам. Согласно опубликованному в субботу заявлению, ведомство ссылается на срочную клаузулу в акте по контролю за экспортом оружия. В интересах "национальной безопасности США" необходимо немедленно продать Израилю боеприпасы на сумму более 106 миллионов долларов (около 98,4 миллиона евро).

Согласно отчету газеты Washington Post, администрация Байдена все чаще подвергается критике - даже среди демократов США - за мощную поставку оружия и явную неспособность эффективно оценивать и пресекать нарушения правил гуманитарной помощи. По данным министерства здравоохранения, подконтрольного ХАМАС, в результате израильских атак в секторе Газа погибли 17 700 человек. Эти цифры Минздрава сейчас проверить невозможно, но некоторые организации помощи, в целом, считают их реальными.

Война была вызвана самой тяжелой в истории Израиля бойней, которую террористы ХАМАС и других экстремистских группировок устроили 7 октября в Израиле на границе с сектором Газа. Были убиты более 1200 человек. По данным израильской армии, в плену у ХАМАС и других экстремистских группировок в секторе Газа до сих пор находятся 138 заложников.

Фото: больница сектора Газа в Хан-Юнисе, где Израиль ведет нападение на ХАМАС

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