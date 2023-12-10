Опрос: в Латвии на новогодние подарки люди будут тратить меньше чем в Литве и Эстонии

Почти треть или 28% жителей Латвии готовы выделить на подарки от 51 до 100 евро. В Литве на аналогичные траты рассчитывают 24%, а в Эстонии - 22% жителей.

В соседних странах чаще всего планируют траты в пределах от 101 до 200 евро, в Литве такой бюджет составит 31%, а в Эстонии - 28% респондентов. В Латвии на аналогичный бюджет рассчитывают 27% жителей.

Данные опроса свидетельствуют, что в Латвии самое большое количество жителей в странах Балтии, которые готовы выделить на праздничные подарки конца года до 50 евро - это 15% респондентов. В Литве такую сумму выделят 9%, а в Эстонии - 10% респондентов.

От 201 до 300 евро готовы тратить на подарки 12% жителей Латвии, 16% в Литве и 17% в Эстонии. Этот диапазон затрат чаще всего отмечали молодые люди в возрасте до 30 лет.

Подарки в пределах от 301 до 400 евро гораздо чаще будут обеспечивать жители соседних стран. Такую сумму планируют потратить 7% в Литве, 6% в Эстонии и только 3% в Латвии.

А более 400 евро потратят на рождественские подарки 5% в Латвии, 6% в Литве и 4% в Эстонии.

Репрезентативный опрос жителей о покупке рождественских подарков банк Citadele совместно с исследовательским агентством Norstat провел в ноябре 2023 года онлайн-опрос более 3000 жителей стран Балтии в возрасте от 18 до 74 лет.

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