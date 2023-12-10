Опрос: в Латвии на новогодние подарки люди будут тратить меньше чем в Литве и Эстонии

Чаще всего жители Латвии планируют выделить на рождественские подарки в этом году до 100 евро, а в Литве и Эстонии расходы на подарки будут больше - в соседних странах в два раза больше жителей, которые готовы потратить на праздничные подарки от 300 до 400 евро, сообщили агентству LETA представители банка Citadele со ссылкой на проведенный опрос жителей Балтии.
Почти треть или 28% жителей Латвии готовы выделить на подарки от 51 до 100 евро. В Литве на аналогичные траты рассчитывают 24%, а в Эстонии - 22% жителей.
В соседних странах чаще всего планируют траты в пределах от 101 до 200 евро, в Литве такой бюджет составит 31%, а в Эстонии - 28% респондентов. В Латвии на аналогичный бюджет рассчитывают 27% жителей.
Данные опроса свидетельствуют, что в Латвии самое большое количество жителей в странах Балтии, которые готовы выделить на праздничные подарки конца года до 50 евро - это 15% респондентов. В Литве такую сумму выделят 9%, а в Эстонии - 10% респондентов.
От 201 до 300 евро готовы тратить на подарки 12% жителей Латвии, 16% в Литве и 17% в Эстонии. Этот диапазон затрат чаще всего отмечали молодые люди в возрасте до 30 лет.
Подарки в пределах от 301 до 400 евро гораздо чаще будут обеспечивать жители соседних стран. Такую сумму планируют потратить 7% в Литве, 6% в Эстонии и только 3% в Латвии.
А более 400 евро потратят на рождественские подарки 5% в Латвии, 6% в Литве и 4% в Эстонии.
Репрезентативный опрос жителей о покупке рождественских подарков банк Citadele совместно с исследовательским агентством Norstat провел в ноябре 2023 года онлайн-опрос более 3000 жителей стран Балтии в возрасте от 18 до 74 лет.
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