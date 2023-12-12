Банк Латвии наложил штраф на Reģionālā investīciju banka

Банк Латвии наложил штраф в размере 260 000 евро на АО Reģionālā investīciju banka ("Региональный инвестиционный банк") и заключил с банком административный договор, сообщили агентству LETA представители Банка Латвии.
Согласно административному договору АО Reģionālā investīciju banka будет выполнять правовые обязательства в связи с соблюдением требований нормативных актов по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации (NILLTPF) и улучшением системы внутреннего контроля. Одновременно за констатированные нарушения нормативных актов и недостатки системы внутреннего контроля к кредитному учреждению применен штраф в размере 259 867 евро.
Комиссия рынка финансов и капитала в 2022 году провела проверку, в ходе которой выявила отдельные недостатки в работе системы внутреннего контроля и нарушения нормативных актов по предотвращению NILLTPF, связанные с недостаточным изучением клиентов высокого риска из стран высокого риска и надзором за их сделками.
АО Reģionālā investīciju banka выявленные нарушения и недостатки признает и оперативно приняло меры по их устранению, что является основанием для заключения административного договора.
Административный договор предусматривает наложение на банк правовых обязательств, направленных на укрепление системы внутреннего контроля кредитного учреждения и соответствие его деятельности требованиям нормативных актов о предотвращении NILLTPF, в частности, в связи с совершенствованием процесса изучения клиентов высокого риска и надзора за сделками. Надзор за исполнением правовых обязательств будет осуществлять Банк Латвии.
Целью Банка Латвии в надзоре за участниками финансового сектора является содействие конструктивному сотрудничеству с участниками финансового рынка Латвии. В ситуации, когда выявляются нарушения нормативных актов или недостатки в деятельности кредитного учреждения, особенно важно, чтобы кредитное учреждение разобралось в нарушениях и недостатках, признало их, разработало план их скорейшего устранения и в дальнейшей деятельности не допускала подобных нарушений.
Представители Reģionālā investīciju banka сообщили агентству LETA, что штраф связан с недостатками в применении процедур соответствия, которые уже устранены.
Председатель правления АО Reģionālā investīciju banka Александр Яковлев отметил, что банк высоко оценивает конструктивное сотрудничество с Банком Латвии в ходе заключения административного договора. Процесс и результаты этой проверки Reģionālā investīciju banka воспринимает как возможность в прямом и открытом диалоге с Банком Латвии еще глубже и более детально понять подход регулятора к процессу надзора за участниками финансового сектора и интерпретации норм законодательства.
Яковлев подчеркивает, что происходит укрепление системы внутреннего контроля финансового учреждения, что положительно влияет на повседневную деятельность банка и обеспечивает стабильное развитие в выбранном банком сегменте финансового рынка Латвии - кредитовании местного предпринимательства.
За последние пять лет АО Reģionālā investīciju banka успешно реализовало трансформацию бизнес-модели, сделав основной упор на кредитование латвийских и европейских предприятий. Последние два года банк держится в числе трех самых активных участников на рынке кредитования латвийских предприятий, демонстрируя динамичный рост кредитного портфеля, добавляет Яковлев.
Заключение упомянутого административного договора с Банком Латвии и выполнение установленных им обязательств не оказывают негативного влияния ни на процессы и качество обслуживания клиентов банка, ни на его финансовую стабильность, отмечают представители финучреждения. Банк выполняет все установленные регулятором нормативы и в последующие годы продолжит укреплять свои позиции на рынке в соответствии со своей стратегией развития.
Прибыль АО Reģionālā investīciju banka за девять месяцев этого года составила 6,726 млн евро, что в 10,2 раза больше, чем за тот же период 2022 года, свидетельствует опубликованный банком финансовый отчет.
Активы банка на 30 сентября 2023 года составили 446,406 млн евро, что на 13,3%, или 52,472 млн евро, больше, чем на конец 2022 года, когда активы банка составляли 393,934 млн евро.
По размеру активов Reģionālā investīciju banka на конец 2022 года был седьмым по величине банком в Латвии, свидетельствует обнародованная Банком Латвии информация. Крупнейшими акционерами банка являются ООО SKY Investment Holding (44%), гражданин Украины Юрий Родин (33,76%) и Марк Беккер (10,57%).
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