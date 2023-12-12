Банк Латвии наложил штраф на Reģionālā investīciju banka

Целью Банка Латвии в надзоре за участниками финансового сектора является содействие конструктивному сотрудничеству с участниками финансового рынка Латвии. В ситуации, когда выявляются нарушения нормативных актов или недостатки в деятельности кредитного учреждения, особенно важно, чтобы кредитное учреждение разобралось в нарушениях и недостатках, признало их, разработало план их скорейшего устранения и в дальнейшей деятельности не допускала подобных нарушений.

Представители Reģionālā investīciju banka сообщили агентству LETA, что штраф связан с недостатками в применении процедур соответствия, которые уже устранены.

Председатель правления АО Reģionālā investīciju banka Александр Яковлев отметил, что банк высоко оценивает конструктивное сотрудничество с Банком Латвии в ходе заключения административного договора. Процесс и результаты этой проверки Reģionālā investīciju banka воспринимает как возможность в прямом и открытом диалоге с Банком Латвии еще глубже и более детально понять подход регулятора к процессу надзора за участниками финансового сектора и интерпретации норм законодательства.

Яковлев подчеркивает, что происходит укрепление системы внутреннего контроля финансового учреждения, что положительно влияет на повседневную деятельность банка и обеспечивает стабильное развитие в выбранном банком сегменте финансового рынка Латвии - кредитовании местного предпринимательства.