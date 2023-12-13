Министр рассказал о затратах на основную трассу Rail Baltica в Латвии

Хотя информационный отчет о будущем Rail Baltica и доклад о заключении контракта со строителем основной трассы уже поданы правительству, они еще не рассмотрены.

Ашераденс сообщил, что договор предусматривает очень масштабные строительные работы.

"Структура договора предусматривает, что на данный момент на конкурс не выставляются конкретные строительные работы, а указывается, сколько будет стоить кубометр земли. Сегодня мы решили, что договор еще должны рассмотреть эксперты, чтобы Латвия поняла, с чего начинается ответственность государства за участие в этом проекте", - сказал министр.

Политик пояснил, что хочет получить уверенность в том, что государство не будет обязано финансировать некоторые участки из бюджета в случае, если ему не удастся привлечь финансирование Евросоюза.

Оценки общей суммы Rail Baltica министру финансов пока не известны. Он также заявил, что до конца января Латвия должна подать заявку на следующий этап финансирования этого проекта. "На данный момент мы проясняем сценарии, по которым собираемся двигаться дальше. После этого мы поймем масштаб затрат", - сказал Ашераденс.

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