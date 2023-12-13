Видео ⟩ Несмотря на дорогую страховку, женщина осталась без компенсации за разбитый телефон

В начале года Даце рассматривала возможность приобретения полиса страхования имущества с максимально возможным покрытием. Она утверждает, что выбрала компанию Balta, где подчеркнули, что страхуют имущество вместе со всеми вещами на случай внезапного и неожиданного физического повреждения или утраты. За полис она заплатила почти 300 евро.

Фото: Kadrs no "Bez tabu" video

"Купили телефон, 3 декабря он упал и разбился. Сначала в Balta ответили, что это по неосторожности. Позже прислали отказ, сославшись на один пункт очень длинных правил, в котором говорится, что мобильные телефоны застрахованы, но на них действуют особые правила", - говорит Даце.

Среди многих условий договора один из пунктов предусматривает, что мобильные телефоны и планшеты страхуют дополнительно, если в страховом полисе указаны марка, модель и уникальный идентификационный код устройства (код IMEI - для мобильных телефонов и серийный номер - для планшетов), а в приложении к страховому полису приложено фото мобильного телефона или планшета.

Перед заключением договора сотрудник Balta не сообщил об этих особых требованиях, которые предъявляются к мобильным телефонам, рассказала передаче Даце. Соглашаясь на полис, она была уверена, что застраховано будет все имущество. Женщина призналась программе, что не прочитала договор должным образом, но считает, что представитель страховщика мог сообщить об особых условиях.

У Даце есть возможность подать жалобу в Латвийскую ассоциацию страховщиков (LAA). Не вдаваясь в конкретный спор, LAA призвала клиентов досконально знакомиться с условиями страхового договора.

Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)

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