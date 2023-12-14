Примерно 500 жителей Яунпиебалги и Вецпиебалги планируют пройти генетический тест

"Летний проект следующего года - это больше такой пилотный проект на основе запланированного сто лет назад Екабом Приманисом исследования популяции латвийцев. Его восстановленная версия сегодня, насколько это возможно именно в регионах. Тогда мы могли бы базироваться здесь, при поддержке местной власти, в каких-то местах, где у нас есть опорные пункты. Конечно, во все дома выехать ни тогда нельзя было, ни сейчас нельзя. Но люди, которые откликаются, могли бы приехать и принять участие в этих исследованиях", - сказал Ветра.