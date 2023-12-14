Примерно 500 жителей Яунпиебалги и Вецпиебалги планируют пройти генетический тест

Чтобы выяснить, как развивалось и изменялось физическое строение людей, 87 лет назад под руководством профессора Екаба Приманиса было проведено первое антропологическое исследование жителей Пиебалги. Было опрошено и измерено более 3000 жителей Вецпиебалги и Яунпиебалги. Теперь Рижский университет им. Страдиня (RSU) проведет антропологическое исследование, основанное на собранных тогда данных, сообщает передача ReTV Ziņas.
Профессор Екаб Приманис провел исследование в 1936 и 1937 годах, измерив физические параметры тела, опросив людей о состоянии здоровья, а также сделав их фотографии. Сохраненные данные не были обработаны, однако теперь, спустя почти 90 лет, RSU реализует проект, состоящий из двух частей: обработка старых данных и проведение повторного антропологического исследования среди жителей Яунпиебалги и Вецпиебалги.
Профессор института антропологии RSU Янис Ветра заявил ReTV Ziņas: "Уже тогда была мысль, что эти данные могли бы помочь в генеалогических исследованиях, а значит - в создании генеалогических древ. Мы надеемся, что именно эти исторические данные, если их удастся объединить с новыми данными, также могут быть полезны тем семьям, которые заинтересованы в создании родословных семей Пиебалги, в которых указаны не только имя, фамилия, год рождения, год смерти или время жизни, но это генеалогическое древо дополнено состоянием здоровья и иными данными, полученными в ходе обследования".
Проект планируется реализовать в июле и августе 2024 года. В установленное время необходимо провести исследование 500 жителей Яунпиебалги и Вецпиебалги.
"Летний проект следующего года - это больше такой пилотный проект на основе запланированного сто лет назад Екабом Приманисом исследования популяции латвийцев. Его восстановленная версия сегодня, насколько это возможно именно в регионах. Тогда мы могли бы базироваться здесь, при поддержке местной власти, в каких-то местах, где у нас есть опорные пункты. Конечно, во все дома выехать ни тогда нельзя было, ни сейчас нельзя. Но люди, которые откликаются, могли бы приехать и принять участие в этих исследованиях", - сказал Ветра.
Профессор Янис Ветра добавил, что если будет достаточно ресурсов, то будет проведен и генетический анализ. Это даст возможность участникам опроса получить обратную связь о потенциальных рисках здоровью, а также подробную информацию о происхождении человека.
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