ЕС против Орбана. Одна победа в кармане Киева - что дальше?

Президент Литвы Гитанас Науседа также сказал, что "заглядывая в будущее, видит возможность достичь договоренности". По его словам, на это может потребоваться несколько недель, но надежда есть. По оценке Каи Каллас, Евросоюз должен прийти к единому знаменателю на саммите в январе. Она заверила, что Украина не останется без средств и в крайнем случае "есть другие способы", которые потребуют новых инструментов. Ее коллега из Ирландии Лео Варадкар пояснил, что "26 стран-членов могут предоставлять деньги на двусторонней основе", не через долгосрочный бюджет и не через структуры Европейского Союза. "Но это не то направление, в котором мы хотим двигаться", - резюмировал он.

Это подтвердила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на завершающей пресс-конференции саммита. Ставка по-прежнему на консенсус, но Брюссель будет разрабатывать и альтернативный вариант - на всякий случай. "Назначено новое рандеву на начало следующего года. Мы, как Еврокомиссия, используем время до этого момента, чтобы гарантировать, что, что бы ни произошло на следующем заседании Европейского совета, у нас было оперативное решение", - сказала она.

Орбан "доит брюссельскую корову"

В фондах ЕС по-прежнему остаются замороженными около 20 миллиардов евро, предназначенные для Венгрии. На саммите в Брюсселе Орбан заявил журналистам, что Венгрия никогда не будет настолько циничной, чтобы связывать поддержку Украины с миллиардами из фондов ЕС. "Это не наш стиль", - сказал он. Но уже на следующий день хвастался венгерскому государственному радио, что сумел вернуть 10 замороженных миллиардов накануне саммита, и они ему пригодятся, пока он будет добиваться остальных, пишет агентство AFP. По мнению аналитика Международного института стратегических исследований (IISS) Франсуа Хейсбура, поведение Орбана складывается в довольно последовательную модель шантажа. "Он хочет продолжать доить брюссельскую корову, - сказал политолог. - Поскольку у него возникли трудности со всем, что касается верховенства закона, теперь он делает это, угрожая заблокировать важные решения".

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