В Латвии ликвидировано туристическое агентство T.U.I.

Предприятие T.U.I. было исключено из регистра предприятий 8 декабря.

Процесс ликвидации компании был начат 1 августа 2023 года в результате решения участников собрания.

В 2022 году T.U.I. работало с оборотом 817 919 евро и прибылью в размере 1328 евро.

T.U.I. было зарегистрировано в 1995 году, основной капитал предприятия - 5122 евро. Турагентство принадлежало Инге Каваце (95,14%) и Угису Церпиньшу (4,86%).

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!