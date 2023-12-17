Видео ⟩ Некоторые семейные врачи еще не подписали контракт на следующий год; придется ли платить 40 евро за визит?

На данный момент нет ясности относительно того, сколько семейных врачей будут работать полную рабочую неделю с 1 января следующего года.

У семейного врача Скултской волости Рейниса 1700 пациентов, семейным врачом он работает с 2012 года. С нынешним финансированием обойтись сложно.

"Я не менял свою зарплату уже, наверное, четыре или пять лет. Эпизодически доплаты сулят нам солнечное будущее, но как только они снова исчезают - как 1 января этого года, - мы снова оказываемся в серой реальности", - говорит Рейнис.

Однако Рейнис - один из тех, кто подписал контракт с NVD на следующий год.

По приблизительным оценкам, сейчас идею четырех рабочих дней и пятого как платной услуги, которая может стоить несколько десятков евро, поддерживают 800 практик семейных врачей, но до конца года ситуация еще может измениться.

Видео: Сюжет программы Panorāma

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!