До 15 декабря семейные врачи должны были направить подписанные контракты о сотрудничестве с Национальной службой здравоохранения (NVD) в следующем году. Однако некоторые семейные врачи не подписали эти договоры, требуя либо большего финансирования, либо отказываясь работать пять рабочих дней, предлагая принимать пациентов по пятницам за плату, которая может достигать 40 евро, сообщает программа LTV Panorāma.
Видео ⟩ Некоторые семейные врачи еще не подписали контракт на следующий год; придется ли платить 40 евро за визит?
На данный момент нет ясности относительно того, сколько семейных врачей будут работать полную рабочую неделю с 1 января следующего года.
У семейного врача Скултской волости Рейниса 1700 пациентов, семейным врачом он работает с 2012 года. С нынешним финансированием обойтись сложно.
"Я не менял свою зарплату уже, наверное, четыре или пять лет. Эпизодически доплаты сулят нам солнечное будущее, но как только они снова исчезают - как 1 января этого года, - мы снова оказываемся в серой реальности", - говорит Рейнис.
Однако Рейнис - один из тех, кто подписал контракт с NVD на следующий год.
По приблизительным оценкам, сейчас идею четырех рабочих дней и пятого как платной услуги, которая может стоить несколько десятков евро, поддерживают 800 практик семейных врачей, но до конца года ситуация еще может измениться.
Видео: Сюжет программы Panorāma
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