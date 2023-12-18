Чем закончится очередная попытка снижения цен на лекарства? Анализирует De Facto

Очередная попытка снизить цены на лекарства, объявленная Минздравом, как обычно, встретила сопротивление со стороны отрасли, особенно ее крупных игроков. Предупреждения о возможном закрытии еще 150 аптек попали в заголовки новостей. Такая резкая реакция наблюдается уже не первый раз. До сих пор попытки Минздрава что-то изменить из-за сопротивления обычно заканчивались тем, что планы отправлялись в ящик даже на несколько лет, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Почти нет министров здравоохранения, которые бы не объявили снижение цен на лекарства одной из своих задач. Еще в 2011 году в архиве передачи LTV Panorāma можно найти цитату тогдашнего министра здравоохранения Юриса Барздиньша: "Мы хотим, (...) чтобы прием лекарств не прекращался только потому, что не хватает денег до конца месяца".
Начало последнего доклада, представленного Министерством здравоохранения, можно найти в планах по снижению цен на лекарства, озвученных министром здравоохранения Илзе Винкеле. "Очень, очень сложные дискуссии, как вы можете себе представить.
Ни один коммерсант от своей прибыли или больших доходов отказываться не хочет, но дискуссия происходит", - сказала она тогда, 19 января 2020 года. Однако общие реформы цен на лекарства так и остались на бумаге. Исключением являются компенсируемые медикаменты, где удалось сделать эти лекарства дешевле.
Теперь министр здравоохранения Хосам Абу Мери считает, что необходимо идти дальше. "Реформа должна принести результаты, чтобы лекарства были доступнее, а цены были адекватными. Потому что мы самые дорогие в Балтии. В Эстонии и Литве дешевле.
Мы хотим того же, что и в Эстонии и Литве, мы не просим ничего особенного", - заявил Абу Мери передаче De Facto.
В предыдущий отчет, представленный на утверждение в 2022 году во времена министра здравоохранения Даниэля Павлютса, который так и не попал в таблицу правительства из-за возражений отрасли и отсутствия политической поддержки, уже были включены данные о разнице в ценах.
Самые дешевые государственные некомпенсируемые лекарства в Эстонии могут быть даже дороже, чем в Латвии (при одинаковой цене производителя лекарства, которые в Латвии обошлись бы в 1,85 евро, в Эстонии стоили бы 2,25 евро, в Литве - 1,65 евро), но чем дороже цены на лекарства, тем больше возможная разница в ущерб Латвии (лекарства, которые в Латвии стоили бы 8,71 евро, в Эстонии стоили бы 7,19 евро, в Литве - 6,98 евро, лекарства, которые в Латвии стоили бы 31,09 евро, в Эстонии бы стоили 25,82 евро, а в Литве - 25,80 евро).
Решения, которые предлагал Минздрав и тогда, и сейчас, схожи - принципы наценки должны быть аналогичны принципам наценки на компенсируемые лекарства, рецептурные лекарства должны стоить одинаково во всех аптеках, и 5% от цены на все рецептурные медикаменты должны компенсироваться. Планируются также переговоры с Минфином по снижению PVN.
Хотя и не без возражений, наибольшую поддержку изменений можно услышать от отдельных аптек и фармацевтов. Президент Ассоциации фармацевтов Латвии Даце Кикуте отмечает: "Опытные специалисты министерства тоже много знают, и министр в своих выводах находится на правильном пути.
Но мы должны постараться договориться о том, что мы делаем сначала, что мы делаем потом, чтобы как можно меньше затрагивать эти чувствительные отрасли - это больные люди, которым очень сложно что-то изменить, и следующий шаг - фармацевты как рабочая сила".
Однако есть организации, которые уже высказали более резкие возражения. Это Латвийская национальная ассоциация поставок лекарств, которая представляет крупных оптовиков, и Латвийская ассоциация фармацевтической помощи, которая в основном представляет крупные аптечные сети. Их члены связаны. Например, и оптовик Recipe Plus, и сеть Mēness aptieka принадлежат одному и тому же холдингу, Tamro связан с Benu Aptieka, а Magnum Medical - с Apotheka.
Янис Либкенс, руководитель Латвийской национальной ассоциации лекарственного обеспечения, говорит: "Распространение компенсируемых лекарств не приносит прибыли отрасли. И если все рецептурные лекарства станут компенсируемыми, вопрос в том, как отрасль будет существовать. Если не подсчитано, как это экономически повлияет на отрасль, то мы такие поправки принять не можем".
Кристине Ючковича, руководитель Латвийской ассоциации фармацевтической помощи, также подчеркивает: "По нашим оценкам, примерно 100-150 аптек могут оказаться под угрозой банкротства.
Мы подсчитали, что аптекам невыгодно обслуживать компенсируемые медикаменты, но пока этот баланс кое-как сохраняется. Однако что касается этих новых предложений, а пока это всего лишь предложения, мы считаем, что они не солидарны".
Обе организации поддерживают снижение PVN и указывают, что следует также увеличить финансирование компенсируемых лекарств, которое Минздрав тоже признает недостаточным. Однако эти пункты означают дополнительные инвестиции только со стороны государства.
Оптовики, общий годовой оборот которых превышает миллиард евро, а прибыль измеряется миллионами, неохотно отказываются от части своих доходов. "Здесь нет такого понятия, как гиперприбыль, от которой можно было бы отказаться. (...) По годовым отчетам они составляют 3-5%, называть прибыль высокой, ну это решать каждому, но по сравнению с энергетической отраслью, такой как Latvenergo, прибыль вовсе не прибыль", - сказал Либкенс.
Соглашаясь с проблематичностью некоторых предложений, заявления о закрытии аптек, особенно крупных сетей, фармацевты воспринимают с недоумением, ведь фармация - это не просто бизнес, а часть здравоохранения. Кикуте отмечает: "Если есть лозунг: мы за фармацевтическую помощь, то эта региональный, сельский вопрос является номером один, где можно было бы создать какие-то общие критерии.
Ну, если у вас, скажем, пять аптек в Риге, то вы обеспечиваете одну убыточную аптеку в регионе. Мне кажется, это само собой разумеется в том случае, если мы все договоримся о какой-то цели".
В то же время для небольших аптек, если не будет дополнительной поддержки, новое предложение действительно может оказаться финансово болезненным, признают в Ассоциации аптек, представляющей отдельные аптеки. Поэтому там подчеркивается, что следует искать решения, компенсирующие это. Председатель правления ассоциации Агнесе Ритене отмечает: "Я думаю, у нас очень пошло магазинное направление. Аптека превратилась в магазин со всей маркетинговой деятельностью, рекламными акциями. (...) Аптека все-таки должна фокусироваться на доступной фармацевтике и доступных лекарствах".
В Эстонии клиенты должны заплатить 2 евро и 50 центов в качестве платы за рецептурное обслуживание и консультацию при получении компенсируемых лекарств в аптеке.
Латвийские фармацевты также хотели бы подобного решения. Однако в Минздраве этого не обещают, ведь основная цель – сократить прямые расходы населения на лекарства. Однако без решения аптеки не останутся.
Министр здравоохранения отвергает мрачные прогнозы: "То, что появилось в прессе, что это может повлиять на мелкие аптеки и может закрыть небольшие аптеки за пределами Риги... Могу заверить народ Латвии, что этого не произойдет.
У нас есть планы встретиться с руководителем ассоциации малых аптек, у нас очень хорошее сотрудничество, у нас есть идеи, если это повлияет на их выживание или невыживание, то государство могло бы как-то их поддержать".
Министр также считает, что на этот раз изменения не будут отложены, поскольку есть политическая поддержка. "Это то, что я делаю и что я буду делать. Пути назад не будет", - сказал он, прогнозируя, что представленный министерством отчет об изменениях в расчете цен на лекарства будет рассмотрен правительством уже в январе.
"Я говорил с премьер-министром, мы можем отправить его на утверждение в Кабинет министров в январе, а затем в течение шести месяцев начнем реализацию плана", - добавил Абу Мери.
Политическая поддержка, на которую ссылается министр, не столь однозначна. Например, Минэкономики, ссылаясь на возражения предприятий отрасли, пока не утвердило отчет Минздрава и выступает против дальнейшего прогресса. В Минфине же заявляют, что ясность по поводу возможности снижения PVN на лекарства с 12% до 5% не появится так быстро, как хочет Минздрав, поскольку это вопрос дискуссии о единой налоговой политике.
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