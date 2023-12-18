Чем закончится очередная попытка снижения цен на лекарства? Анализирует De Facto

В Эстонии клиенты должны заплатить 2 евро и 50 центов в качестве платы за рецептурное обслуживание и консультацию при получении компенсируемых лекарств в аптеке.

Латвийские фармацевты также хотели бы подобного решения. Однако в Минздраве этого не обещают, ведь основная цель – сократить прямые расходы населения на лекарства. Однако без решения аптеки не останутся.

Министр здравоохранения отвергает мрачные прогнозы: "То, что появилось в прессе, что это может повлиять на мелкие аптеки и может закрыть небольшие аптеки за пределами Риги... Могу заверить народ Латвии, что этого не произойдет.

У нас есть планы встретиться с руководителем ассоциации малых аптек, у нас очень хорошее сотрудничество, у нас есть идеи, если это повлияет на их выживание или невыживание, то государство могло бы как-то их поддержать".

Министр также считает, что на этот раз изменения не будут отложены, поскольку есть политическая поддержка. "Это то, что я делаю и что я буду делать. Пути назад не будет", - сказал он, прогнозируя, что представленный министерством отчет об изменениях в расчете цен на лекарства будет рассмотрен правительством уже в январе.

"Я говорил с премьер-министром, мы можем отправить его на утверждение в Кабинет министров в январе, а затем в течение шести месяцев начнем реализацию плана", - добавил Абу Мери.

Политическая поддержка, на которую ссылается министр, не столь однозначна. Например, Минэкономики, ссылаясь на возражения предприятий отрасли, пока не утвердило отчет Минздрава и выступает против дальнейшего прогресса. В Минфине же заявляют, что ясность по поводу возможности снижения PVN на лекарства с 12% до 5% не появится так быстро, как хочет Минздрав, поскольку это вопрос дискуссии о единой налоговой политике.

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