"Идите на фронт и умрите сами". К Путину обратились родственницы мобилизованных

Мужчина на видео представляется Александром. Он рассказывает о плохом состоянии здоровья многих других мобилизованных, невыносимых условиях на фронте, а также о том, что он, как и другие военные, хочет заключения мира и прекращения войны.

"Медуза" сообщает, что канал ведут родственницы российских мобилизованных, отправленных воевать в Украину.

В подписи к видео говорится: "Владимир Владимирович, до чего вы людей довели. У нас, россиян, не остается надежды под вашим руководством. Заканчивайте СВО, садитесь за стол переговоров. Какие к чертовой матери "денацификация" и "демилитаризация"? Вы сами-то понимаете, о чем говорите? Каждый раз, когда вы произносите эти слова, люди гибнут. Дайте нам жить спокойно. Или идите на фронт сами и умрите сами. (...) Насколько нужно быть циничным, чтобы продолжать эту вакханалию и продолжать делать хорошую мину при плохой игре?".

"Демобилизация - это исключительно полномочие президента. Этот вопрос решает не Минобороны", - говорится в конце публикации

Как сообщалось, 14 декабря прошла первая с начала полномасштабного вторжения в Украину прямая линия Путина. В числе возможных вопросов говорили и о демобилизации российских военных, однако во время эфира таких вопросов Путину так и не задали.

В конце ноября жены и родственницы мобилизованных опубликовали в Telegram-канале "Путь домой" манифест и петицию против бессрочной мобилизации. "Нас на*бали и вас на*бут", - написали тогда женщины.

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