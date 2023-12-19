Со следующего года будет расширен ассортимент оплачиваемых государством медуслуг

Со следующего года планируется расширить перечень оплачиваемых государством медицинских услуг, предусматривает разработанный Министерством здравоохранения указ, который во вторник утвердили в правительстве.
Сейчас у людей с онкологическими заболеваниями после прохождения курса химиотерапии может быть снижена репродуктивная функция. Препараты химиотерапии воздействуют на сперматозоиды и яйцеклетки, поэтому их развитие, созревание и полноценная деятельность впоследствии могут быть нарушены. Поэтому с 2024 года пациенты онкологии - и взрослые, и дети - получат возможность сдать и поместить на хранение свой репродуктивный материал перед началом химиотерапии.
Такая услуга будет оплачиваться государством до курса химиотерапии, если о ее необходимости примет решение консилиум врачей. Хранение половых клеток сейчас планируется не дольше 10 лет с момента замораживания.
Минздрав также намерен включить стоматологические услуги и очки (как линзы, так и оправы) в перечень оплачиваемых государством медицинских услуг для пациентов, получающих длительное психиатрическое лечение в стационарном лечебном учреждении. В Минздраве пояснили, что пациентам с хроническими нарушениями психического здоровья при длительном пребывании в медицинских учреждениях психиатрического профиля ограничен доступ к стоматологическим услугам. В результате из-за проблем со здоровьем полости рта нарушается обеспечение основных потребностей человека - прием пищи. А без средств, корректирующих зрение, нарушается способность пациентов выполнять повседневные действия и принимать участие в процессе лечения.
Со следующего года также планируется расширить спектр оплачиваемых государством услуг здравоохранения услугой паллиативного ухода мобильной команды по месту жительства пациента, а также обеспечить доступность услуг вторичного амбулаторного здравоохранения для беременных женщин и женщин в послеродовой период до 70 дней.
Минздрав отмечает, что медицинское обслуживание беременной женщины является приоритетным, однако на практике нередки ситуации, когда беременные женщины с хроническими заболеваниями своевременно не получают консультацию или обследование специалиста. Поэтому планируется включить беременных женщин и женщин в послеродовой период до 70 дней в круг пациентов, которым услуги вторичной амбулаторной помощи обеспечиваются в течение 10 рабочих дней со дня обращения лица в медицинское учреждение за получением услуги.
Указанное коснется пациенток, у которых внезапное заболевание или обострение хронического заболевания может угрожать здоровью или течению беременности, а оказание услуги лечебным учреждениям будет оплачиваться сверх квоты. Таким образом, беременные женщины и женщины в послеродовой период до 70 дней с конкретными диагнозами в конкретных ситуациях смогут получить необходимые услуги здравоохранения раньше, чем прежде, при этом лечебные учреждения будут мотивированы обеспечивать уход этим пациенткам.
Кроме того, планируется обеспечить повышение оплаты труда медицинских лиц с 1 января 2024 года. Средняя зарплата в месяц врачей и функциональных специалистов составит 2304 евро, лиц, занимающихся лечением и обслуживанием пациентов, и ассистентов функциональных специалистов - 1388 евро, а лиц, оказывающих поддержку в лечении и обслуживании пациентов, - 925 евро.
Кроме того, Минздрав намерен до конца 2024 года продолжить осуществлять оплачиваемую государством медицинскую транспортировку с последующим предоставлением населению Украины услуг стационаров, необходимость в которых возникает из-за вызванного Россией вооруженного конфликта. Министерство подчеркивает, что военные действия в Украине продолжаются и число раненых ежедневно растет, поэтому начатые мероприятия необходимо продолжать и в следующем году. Указанные меры были введены в 2022 году, и до сих пор была осуществлена медицинская транспортировка из украинского лечебного учреждения в стационарное лечебное учреждение в Латвии более чем 100 пострадавших в военных действиях лиц, которым в Латвии была обеспечена возможность получить необходимое лечение, в том числе медицинскую реабилитацию.
Дополнительно до конца следующего года планируется продолжить проведение лабораторных исследований для определения Covid-19 в соответствии с алгоритмом тестирования, опубликованным на веб-сайте Центра профилактики и контроля заболеваний. В Минздраве пояснили, что реализация этой меры связана с соображениями эпидемиологической безопасности.
Также планируется повысить доступность оплачиваемых государством инсулиновых насосов для пациентов с сахарным диабетом до 24 лет. В частности, предполагается, что Национальная служба здравоохранения в соответствии со счетами, выставленными Детской клинической университетской больницей, будет оплачивать принадлежности для одноразовых инсулиновых насосов действующим пациентам, инсулиновые насосы для новых пациентов, одноразовые принадлежности для инсулиновых насосов для новых пациентов, а также компенсировать расходы на приобретение новых инсулиновых насосов для замены поврежденных лицам в возрасте до 24 лет.
Минздрав поясняет, что точная компенсация диабета, которой можно добиться с помощью инсулинового насоса, обеспечивает существенное улучшение качества жизни пациента. У таких пациентов в разы повышается способность влиться и в процесс получения высшего образования, и потенциально - в рынок труда.
Дополнительно в соответствии с планом повышения зарплат медиков с 1 января 2024 года будет пересчитан размер денег на капитацию семейных врачей.
Минздрав также сообщает, что Рижский центр психиатрии и наркологии будет включен в список специализированных медицинских учреждений V уровня, а в приемном отделении этой больницы будут оказываться телемедицинские услуги. Психиатр будет предоставлять удаленные консультации по рабочим дням.
В свою очередь, в Латвийском центре морской медицины и ООО Sanare-KRC Jaunķemeri будут обеспечиваться стационарные услуги по профилям терапии и уход за хроническими пациентами.
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