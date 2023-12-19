Со следующего года будет расширен ассортимент оплачиваемых государством медуслуг

Кроме того, Минздрав намерен до конца 2024 года продолжить осуществлять оплачиваемую государством медицинскую транспортировку с последующим предоставлением населению Украины услуг стационаров, необходимость в которых возникает из-за вызванного Россией вооруженного конфликта. Министерство подчеркивает, что военные действия в Украине продолжаются и число раненых ежедневно растет, поэтому начатые мероприятия необходимо продолжать и в следующем году. Указанные меры были введены в 2022 году, и до сих пор была осуществлена медицинская транспортировка из украинского лечебного учреждения в стационарное лечебное учреждение в Латвии более чем 100 пострадавших в военных действиях лиц, которым в Латвии была обеспечена возможность получить необходимое лечение, в том числе медицинскую реабилитацию.

Дополнительно до конца следующего года планируется продолжить проведение лабораторных исследований для определения Covid-19 в соответствии с алгоритмом тестирования, опубликованным на веб-сайте Центра профилактики и контроля заболеваний. В Минздраве пояснили, что реализация этой меры связана с соображениями эпидемиологической безопасности.